Warum es in einem Schulhaus in Nordhausen nach frisch gebackenen Plätzchen duftet

Nordhausen. Berufsfachschule öffnet in Nordhausen ihre Türen. Die Lehrer und Schüler haben viel Weihnachtliches vorbereitet. Sie informieren aber auch über die Ausbildung an der Schule.

Die Berufsfachschule IWK (Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege) bereitet einen Weihnachtsflohmarkt vor. Das Schulhaus – das historische Verwaltungsgebäude der ehemaligen Kautabakfabrik in der Gerhart-Hauptmann-Straße – ist bereits festlich dekoriert. Der Weihnachtsbaum leuchtet edel geschmückt. Plätzchenduft liegt in der Luft.

Das Team vom IWK plant am Freitag, 1. Dezember, einen Tag der offenen Tür, berichtet Heidrun Schieke von der Schulleitung. Zwischen 12 und 18 Uhr haben Eltern und Schüler, die auf der Suche nach einer Ausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen sind, die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren. Das Pflegekabinett wird mit vielen praktischen Übungsmöglichkeiten und Demonstrationen geöffnet sein. Die Schulleitung und Lehrkräfte beantworten alle Fragen. Die Klassen der Sozialbetreuer bereiten Werkstücke und Weihnachtsgestecke vor und wollen Informationen zu ihrem Ausbildungsgang nach dem Motto „von Schülern für Schüler“ vermitteln. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Alle Abschlussklassen der Haupt- und Realschulen sowie der Gymnasien sind herzlich eingeladen, sich an dem Nachmittag über ihre berufliche Zukunft zu informieren.