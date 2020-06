Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum Nohras Badesaison ins Wasser fällt

Nachdem jüngst bekannt wurde, dass das Freibad in Nohra in dieser Saison wegen Baumaßnahmen geschlossen bleibt, schlugen im Internet die Wellen hoch. Einige Nutzer machten die Landgemeinde Bleicherode für diese Situation verantwortlich, andere schoben Nohra den Schwarzen Peter zu. Dass weder das eine noch das andere zutreffend ist, betonten jetzt Uwe Wenkel und Katrin Jalaß. „Wir wollen die Baumaßnahmen durchziehen, um auf einen sauberen Stand zu kommen und allen Auflagen gerecht zu werden. Das ist der Hauptgrund, warum wir nicht öffnen“, stellen Nohras Bürgermeister (parteilos) und die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Freibades am Hünstein klar. „Vor zwei Wochen haben wir uns vor Ort noch einmal getroffen und einstimmig festgelegt, dass Bad geschlossen zu lassen. Jetzt sind wir einmal dabei zu bauen und das Geld ist auch da. Also machen wir alles fertig, um 2021 einen erfolgreichen Neustart zu haben.“

Neben den Baumaßnahmen spielten auch die Corona-Auflagen für die schwere Entscheidung eine Rolle. „166 Besucher hätten immer nur ins Freibad gedurft, wir hätten zusätzliches Personal gebraucht und es wäre viel mehr Aufwand nötig gewesen, um die Hygienemaßnahmen umzusetzen. Die Kosten wären niemals gedeckt worden“, betont Wenkel. Da das Bad auch über die Ortsgrenzen hinaus beliebt ist, wollte man auch nicht verantworten, dass weiter angereiste Gäste ewig vor den Toren warten müssen. Hinsichtlich der aktuellen Investitionen sagt der Bürgermeister, dass die Gemeinde und der Förderverein auch in den Vorjahren kräftig investiert hätten. „Wir haben also weder geschlafen noch etwas verdrängt.“ So sei beispielsweise das Außengelände umgestaltet, der Einstieg barrierearm gestaltet, Düsen und eine Überlaufrinne installiert worden, so Wenkel.

Zusammenarbeit mit und nicht gegen Bleicherode

In diesem Jahr hieß es nun, die Leitungen im Beckenboden auf der gesamten Länge neu zu verlegen sowie eine neue Filter- und Dosieranlage einzubauen, um die Auflagen des Gesundheitsamtes zu erfüllen. Nur in Zusammenarbeit mit der Landgemeinde sei es möglich, all das zu realisieren. Ohne deren Unterstützung sei es nicht möglich gewesen, Fördermittel in der nötigen Höhe zu bekommen. „Frank Rostek hat auch immer betont, das Bad nie schließen zu wollen“, sagt Wenkel über den Gemeindebürgermeister (CDU). „Wir arbeiten nicht gegen Bleicherode, sondern mit Bleicherode.“ Allerdings verzögerten bauliche Gegebenheiten den rechtzeitigen Abschluss dieser Maßnahmen. Auch war es den Vereinsmitgliedern durch Corona nicht möglich, Eigenleistungen zu erbringen.

„Ohne Förderverein wären wir schon lange nicht mehr in der Lage, unser Bad zu erhalten. Seit seiner Gründung spart er Gelder für Sanierungen“, lobt Wenkel das Engagement. „Dank der Fördergelder in Höhe von 20.000 Euro und den 16.000 Euro vom Förderverein – zusammengesetzt aus Sponsorengeldern und Mitgliedsbeiträgen – können wir nun unser Bad fit für die nächsten Jahre machen“, so Nohras Bürgermeister. „Ich habe keine Bedenken, dass etwas gegen einen Neustart 2021 spricht“, ist er sich sicher. Es gibt sogar schon Pläne für das Jahr nach der Pause. So soll es eine offizielle Eröffnung zum Saisonstart geben, mit der Präsentation des Geschaffenen. Auch das beliebte Neptunfest und der Hünstein-Triathlon werden stattfinden.