Warum Nordhausen die Reichsfreiheit noch nicht groß feiern will

Am 27. Juli 1220 erhob der König und spätere Kaiser Friedrich II. Nordhausen in den Stand der Reichsfreiheit. So ist es in einschlägigen historischen Werken nachzulesen. Stadtarchivar Wolfram Theilemann aber will das so nicht stehen lassen – das urkundlich belegte und damit unanfechtbare Geburtsjahr der Freien Reichsstadt Nordhausen sei 1223. Das 800-jährige Jubiläum fiele demzufolge auch nicht auf dieses Jahr, sondern erst auf 2023.

Diese Einsicht, ist aus dem Rathaus zu hören, beruht auf geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen und eingehendem Quellenstudium. Jene Urkunde, auf die bislang Bezug genommen worden sei, spreche dem römisch-katholischen Stift in Nordhausen die Reichsfreiheit zu: „Daraus folgte für viele Generationen, dass auch die Stadt reichsunmittelbar wurde – das steht aber nicht so drin“, sagt Theilemann. Die Erhebung der Civitas zur Freien Reichsstadt sei ein komplexer, einige Jahre dauernder Prozess gewesen. Und erst an dessen Ende, 1223, habe eine Urkunde über die Erhebung der Stadt zur Reichsfreiheit vorgelegen. Die Nordhäuser, meint der Stadtarchivar, könnten weiterhin stolz auf die einst Freie Reichsstadt sein, doch sei historische Präzision und die Einsicht in die Komplexität historischer Prozesse wichtig. „Ein Gesetz heute ist auch erst in Kraft, wenn Bundestag und Bundesrat es beschlossen haben, es der Bundespräsident unterzeichnet hat und es veröffentlicht ist.“ Im Mittelalter wurden im Deutschen Reich etliche Städte reichsfrei oder auch reichsunmittelbar. Das heißt, sie unterstanden keiner Hoheit außer dem Kaiser selbst. In Thüringen besaßen diesen Status nur Mühlhausen und Nordhausen. Sie konnten sogar auf den Reichstagen mitbestimmen, wenn auch nur in bescheidenem Maße. Die Reichsfreiheit hatte Vor- und Nachteile. Die Stadt konnte sich oft freier entfalten, durfte selbst über Straftäter richten und Münzen prägen. Andererseits hatte sie zu folgen, wenn der Kaiser Kriege führte. Nicht zuletzt verpfändete der Kaiser Nordhausen oft über Jahrzehnte an Fürsten. Der Roland mit seinem Schild und Schwert wird heute als Symbol der Reichsfreiheit angesehen. Allerdings haben nur wenige ehemalige Reichsstädte ein solches Wahrzeichen. Am 23. Mai 1802 schloss Preußen mit Napoleon ein Geheimabkommen. Darin steht, dass Mühlhausen und Nordhausen an Preußen gehen. Ein Zusammenschluss der mächtigsten Fürsten, die sogenannte Reichsdeputation, bestätigte diesen Vertrag 1803. Frankreich hatte den Krieg gewonnen und alle linksrheinischen Gebiete erhalten. Dafür wollten die Fürsten westlich des Rheins entschädigt werden, der Kaiser war machtlos. Alle verbliebenen Reichsstädte gingen in diesen Tagen unter.