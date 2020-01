Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum sich Schüler mit dem Sterben beschäftigen

Engagement und Empathie bewiesen die Herder-Gymnasiasten mit ihrer Spendenaktion zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Der Schülersprecher der Schule, Hannes Herboth, initiierte sie, in den Klassen- und Kurssprechern fand er eifrige Unterstützer. Gemeinsam organisierten die Schüler einen Kuchenbasar. Es tue gut zu helfen, waren sich die Aktiven am Ende einig und zugleich stolz auf den erzielten Erlös in Höhe von 238 Euro.

Im Kinderhospiz bestehe für todkranke und schwerbehinderte Kinder und ihre Familien die Möglichkeit, Abstand vom Alltag zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, auch einmal verwöhnt zu werden oder Therapien und die notwendige Fürsorge und Pflege zu erhalten, so Herboth, der sich für seine Schüler intensiv mit der Thematik beschäftigt hat. „Es kann im Leben sehr schnell gehen, dass man selbst betroffen ist. Dann ist man unendlich dankbar, dass es Einrichtungen dieser Art gibt“, so der 18-Jährige.