Was die goldenen Zwanziger Jahre in Berlin mit einer aktuellen Ausstellung in Nordhausen zu tun haben

Nordhausen. Anja Eisner lädt am 27. April zu einer ausstellungsbegleitenden Lesung ins Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen ein. Das erwartet die Zuhörer.

Anlässlich der Sonderausstellung „Die goldenen Zwanziger Jahre – Kunst zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit“ gibt es am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr eine Lesung im Kunsthaus Meyenburg. Anja Eisner, die im Kunsthaus nicht nur zu Weihnachten liest, hat ihrem ausstellungsbegleitenden Programm den Titel „Saldo mortale im Dorf Berlin“ gegeben. Das Leben in der deutschen Hauptstadt steht im Mittelpunkt der Lesung.

Die goldenen Zwanziger Jahre, die sich als so produktive Zeitspanne für die Entwicklung der Künste zeigten, waren gleichzeitig eine in sich sehr widersprüchliche Zeit, heißt es in der Ankündigung. So, wie die im Kunsthaus Meyenburg gezeigten 95 Werke jeweils ein Schlaglicht auf die Zeit werfen, so werde auch die Lesung jene Zeit in ganz verschiedenen „Bildern“ erstehen lassen. Lyrik steht neben Prosa, Kabarettistisches findet neben Dokumentarischem seinen Platz. Ein wichtiger Zeitzeuge, dem mehrfach Gehör geschenkt werden wird, ist Kurt Tucholsky.

Karten für die Lesung am 27. April gibt es ab sofort im Kunsthaus Meyenburg, Tel.: 03631/88 10 91 oder an der Abendkasse. Die Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.