So gut besucht wie beim vorjährigen Flohburg-Jubiläum ist das stadthistorische Museum selten. In Summe verzeichnete man im vergangenen Jahr nur 2341 Besucher.

Was in Nordhausens Flohburg falsch läuft

Nordhausen. Die Besucherzahlen im stadthistorischen Museum sind ernüchternd. Nun liegt die Hoffnung auch auf neuen Ticketarten.

Mehr als doppelt so viele Besucher als noch 2021 – diese Botschaft verkündeten Susanne Hinsching als Leiterin der städtischen Museen und Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) vor einigen Wochen mit Blick auf die Bilanz 2022 von Flohburg, Kunsthaus und Tabakspeicher.

Zwar erwähnten sie die insbesondere 2020 und 2021 ausbremsende Corona-Pandemie – nicht indes wagten sie bei der Pressekonferenz den mittelfristigen Vergleich. Der fördert Negatives zutage: Denn die voriges Jahr in den drei Museen der Stadt gezählten 13.376 Besucher entsprachen nicht annähernd dem Vor-Corona-Niveau: Mit knapp 22.800 Besuchern waren es 2019 rund 70 Prozent mehr.

Mit diesem Fakt konfrontiert, meint Susanne Hinsching, noch immer sei wegen der Pandemie eine Verunsicherung zu verspüren, ausgelöst von einer Angst vor Ansteckung“ Zudem habe sich manch einer „Kultur abgewöhnt“.

Hans-Jürgen Grönke kuratierte die Anfang 2022 im Tabakspeicher eröffnete Ausstellung zum Bergbau im Südharz. In jenem Jahr zählte das Museum 6924 Besucher. Foto: Marco Kneise / Archiv

Schlechte Bilanz überrascht Ex-Fördervereinschef nicht

Fakt ist auch, dass bis Mai vorigen Jahres noch Einschränkungen galten: In öffentlichen Räumen waren Masken zu tragen, gab es zahlenmäßige Beschränkungen. Das aber galt in allen Museen. Trotzdem sehen die Zahlen andernorts besser aus: „2022 war das beste Jahr überhaupt“, sagt Hans-Georg Francke vom IFA-Museum angesichts eines Rekords von 6942 Besuchern.

Die Traditionsbrennerei zählte rund 22.700 Gäste in ihren Museumsräumen und bei ihren Veranstaltungen. Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zieht angesichts von rund 40.000 Besuchern ebenfalls ein positives Fazit: „Damit hatten wir etwas mehr Besucher als 2019“, sagt Gedenkstättenleiter Karsten Uhl.

Betrachtet man die städtische Museumslandschaft, schneidet der Tabakspeicher am besten ab: Knapp 7000 Besucher sind immerhin 69 Prozent des Niveaus von 2019. Das Kunsthaus verzeichnete mit 4111 Gästen rund 57 Prozent der Vor-Corona-Zahlen. In die Flohburg indes kamen nur 2341 Leute – gegenüber 5410 Besuchern in 2019 ist das nicht annähernd die Hälfte. Warum? 2022 seien wenig Schulklassen in das Museum gekommen, sagt Hinsching. Das museumspädagogische Angebot nennt sie „ausbaufähig“. 714 Kinder zählte man bei solchen in der Flohburg – im Kunsthaus waren es doppelt so viele. Der Tabakspeicher konnte gar fast 50 Klassen begrüßen. Das schlechte Abschneiden der Flohburg kommentiert Bürgermeisterin Rieger mit den Worten: „Es ist das Kind dazwischen.“ Auch sie weiß: Susanne Hinsching leitet zwar inzwischen alle drei Museen, dem Kunsthaus aber gehört ihre Leidenschaft. Ebenso engagiert sich Jürgen Rennebach im Tabakspeicher.

Rainer Holdefleiß stand einst dem Förderverein der Flohburg vor. Deren schlechte Bilanz überrascht ihn nicht. Und: „Wir waren schon einmal bei 10.000 Besuchern“, erinnert er an die guten Jahre nach der Eröffnung 2012. Der Förderverein löste sich auf, nachdem Cornelia Klose 2015 fristlos entlassen wurde. Er fehlt bis heute.

Die Schau „Kunst macht blau“ erwies sich mit 1618 Besuchern als die erfolgreichste im Kunsthaus im Jahr 2022. Insgesamt zählte Susanne Hinsching hier 4111 Besucher. Foto: Marco Kneise / Archiv

Als weiteres Problem der Flohburg nennt auch Holdefleiß die fehlende Leitung im Haus. Außerdem vermisst er das Interesse in der Rathausspitze an dem Museum.

Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) kündigte an, ein pädagogisches Konzept für die Schulen aufzustellen und in denen für einen Museumsbesuch zu werben. „Denn Kinder sind unsere Besucher von morgen.“ Ideen wie Taschenlampenführungen oder das Schaffen von Escape-Rooms sähe sie gern umgesetzt. Sonderausstellungen in der Flohburg im Zuge der anstehenden 1100-Jahr-Feier oder auch im Zusammenhang mit dem 500-jährigen Bauernkriegsjubiläum hält sie ebenso für wünschenswert, doch ergänzt sie sogleich: „Die personelle Kraft für eigene Ausstellungen fehlt.“ Nur je zwei Festangestellte hat jedes der drei Museen.

Attraktiver werden soll demnächst das Museumsticketangebot: Nicht nur alle unter 14-Jährigen, sondern alle unter 18-Jährigen sollen kostenlosen Eintritt haben. Fortan angeboten werden soll ein Drei-Tages-Ticket für den Besuch aller drei Museen zu sieben Euro. Mit einer Familienkarte bekommen bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 26 Jahren für zwölf Euro Eintritt in ein Museum. Neu ist auch eine Drei-Museen-Jahreskarte für 55 Euro. Die Jahreskarte für ein Museum für 20 Euro besteht fort.

Der günstige Freitags-Tarif indes wird von zwei auf drei Euro angehoben. Die normalen Eintrittspreise – fünf beziehungsweise ermäßigt drei Euro – an allen anderen Wochentagen bleiben.