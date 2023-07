In Sophienhof lädt das Team des Naturparks Südharz/Kyffhäuser am Freitagabend zu einer Fledermausnachtwanderung ein.

Was ist am Wochenende im Landkreis Nordhausen los?

Südharz. Das dritte Ferienwochenende hält eine Vielzahl an Veranstaltungen im Landkreis Nordhausen bereit. Hier geht’s zu den Tipps der Redaktion.

Die Sommerferien steuern auf ihre drittes Wochenende zu. Für die Daheim-Gebliebenen gibt es hier ein paar Ausflugstipps für dieses Wochenende.

Schützenverein feiert Jubiläum

Der Limlingeröder Schützenverein feiert sein 180. Jubiläum im Rahmen des alljährlichen Schützenfestes. Dazu findet am Freitag um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus eine Jubiläumsfeier statt, bei der es verschiedene Auszeichnungen und Ehrungen geben wird. Am Samstagabend tritt ab 21.30 Uhr die Gruppe „Rockpirat“ auf. Sonntag ist ab 10 Uhr ein musikalischer Frühschoppen im Festzelt, gemeinsam mit umliegenden Gastvereinen.

Auf Tuchfühlung mit Fledermäusen

Zu einer Fledermausnachtwanderung lädt das Team des Naturparks Südharz/Kyffhäuser am Freitag nach Sophienhof ein. Treffpunkt ist um 21 Uhr am Wanderparkplatz an der Buswendeschleife. Eine digitale Fledermausbrille, Spiele und Informationen zum Thema Fledermäuse stimmen die Teilnehmer auf einen interessanten Abend ein. Dabei werden die Ultraschalllaute der Tiere mit Fledermausdetektoren hörbar gemacht. Die Wanderung endet gegen 23.30 Uhr am Waldteich. Interessierte sollen feste Schuhe tragen und eine Taschenlampe mitbringen.

Picknick mit Musik in Hohenrode

Einen musikalischen Sommerabend gibt es am Samstag an der Villa im Park Hohenrode. Auf der selbst mitgebrachten Decke kann man verweilen, Live-Musik von Zierdt und Triomalöhr lauschen und dabei Deftiges vom Grill genießen. Einlass ab 17 Uhr.

Riesiges Farbenspiel duftender Rosen

Auf dem Gelände der August Baumschulen in der Wernaer Straße in Ellrich wird am Samstag und Sonntag zum Rosenschautag geladen. Gäste erwartet ein riesiges Farbspiel und der vielfältige Duft von über 100 Rosensorten. Der Rosenschautag findet an beiden Veranstaltungstagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt.

Musiknachmittag am Gondelteich

An diesem Sonntag heißt es wieder „immer wieder sonntags – Live-Musik am Gondelteich“. Beginn ist ab 14.30 Uhr mit Alleinunterhalter Alfons Henkel. Dazu gibt es alles, was zu einem zünftigem Musiknachmittag gehört: Bier vom Fass, Bratwurst vom Grill, Kaffee und hausgebackener Kuchen.

Partnerschaft mit Ungarn wird gefeiert

In diesem Jahr feiern die Hainröder das 10. Jubiläum ihres Partnerschaftsvertrags mit Kocsola (Ungarn) und Hainrode. In einem kleinen Festakt wird daher am Samstag um 14.30 Uhr ein Baum der Freundschaft in Hainrode unterhalb des Sportplatzes gepflanzt.

Tour zu den Erdfallseen

Bei einer Wanderung zu den Erdfallseen bei Liebenrode am Samstag um 10 Uhr lernen die Teilnehmer die Karstseen kennen. Die landschaftlich reizvolle Wanderung wird von Werner Koppe begleitet. Treffpunkt ist die Landstraße 2062 in Richtung Liebenrode, am Feldweg rechts. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person.

Führung im Dom zum Heiligen Kreuz

Zur öffentlichen Domführung wird für Samstag eingeladen. Treffpunkt ist um 13 Uhr im Kreuzgang des Domes.

Kelten und Wikinger beim Mittelalter-Hofmarkt

Zum zehnten Mal erlebt Görsbach einen Mittelalter-Hofmarkt. Dieser findet auf dem Gelände Kleine Weide 126 am Samstag von 11 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. Zu den Höhepunkten zählen die Ritterkämpfe und das Konzert mit den Spielleuten von Feuerdorn. Am Samstagabend ist außerdem eine große Feuershow geplant. Die Besucher können dort auch historisches Handwerk – wie zum Beispiel Bogenbau – kennenlernen.

Vortrag gibt Einblick in den Pestalltag

Einen interessanten Einblick in den sächsischen Alltag der Pestzeiten gibt Elke Schlenkrich am Sonntag um 17 Uhr in der Flohburg. Der Vortrag der Historikerin bietet eine interessante Gelegenheit, die in der Sonderausstellung „Reichsstadt und Medizin – Nordhausen 1223 – 1802“ vorgestellten Forschungsergebnisse nun mit dem Umgang mit der Pest in Sachsen in einen Vergleich zu stellen. Der Eintritt kostet 5 Euro.