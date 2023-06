Kommentar Was ist in Nordhausen los? Leben wir schon im Fürstentum?

Ein Kommentar von Jens Feuerriegel: Er kann dem gegenwärtigen Streit in Nordhausen nicht mehr folgen.

Es mag an mir liegen. Ich bin ein Kind der DDR und so tief in meiner ostdeutschen Heimat verwurzelt, dass ich mich auch im Jahre 2023 noch als Ossi fühle. Und wenn dieser westdeutsche Verlagschef Döpfner recht haben sollte, bin ich entweder Kommunist oder Faschist – auf jeden Fall kein Demokrat. Vielleicht ist das die Erklärung, warum ich das gegenwärtige Geschehen in Nordhausen nicht begreifen kann.

Aber sind das überhaupt noch demokratische Vorgänge? Der Oberbürgermeister ist suspendiert worden. Er muss Schlimmes getan haben, aber niemand weiß so richtig, was eigentlich. Zwischen Rathaus und Landratsamt fliegen Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarmaßnahmen hin und her. Verschlossene Räume, gebrochene Siegel und viel Lärm. Ganz Thüringen schaut verwundert auf Nordhausen. Wir machen uns lächerlich.

Ausgerechnet jetzt feiern wir unser Rolandsfest. Von seinem Podest steigt heute das Wahrzeichen der Stadt, das die einstige Reichsfreiheit symbolisiert. Der Roland wird sich die Augen reiben. Nordhausen wirkt momentan wie der Provinzort eines Fürstentums.