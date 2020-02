Was ist los am Wochenende im Kreis Nordhausen?

Benefizkonzert

Das Nordhäuser Flötenquartett gibt am Samstag ab 15 Uhr in der Jugendkirche ein Benefizkonzert. Die drei Streicher und der Flötist spielen zugunsten eines Schulprojekts in Äthiopien. Dessen Initiatorin Katrin Cieslak steht im Anschluss bei Kaffee und Kuchen für Gespräche zur Verfügung.

Kammerkonzert

Heringen. Romeo Wecks Werk „Verrinnende Zeit“ erklingt beim 3. Kammerkonzert im Schloss Heringen. Es beginnt am Freitag um 19 Uhr. Musiker des Loh-Orchesters lassen unter dem Titel „Zeitreise“ auch Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Max Bruch erklingen.

Jubiläums-Karneval

Krimderode. Der seit 60 Jahren bestehende Krimderöder Karneval-Club lädt am Freitag zu seiner Jubiläumsveranstaltung in die Turnhalle der evangelischen Grundschule ein. Beginn ist 19.11 Uhr.

Tag der offenen Tür I

Nordhausen. Das Herder-Gymnasium öffnet seine Türen für alle Interessierten am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Unterrichtsfächer werden vorgestellt, die Räumlichkeiten stehen offen, Gelegenheit ist, Fragen an die Schulleitung und Lehrer, an Schüler und Fördervereinsmitglieder zu stellen.

Tag der offenen Tür II

Bleicherode. Das Schiller-Gymnasium hat ebenfalls am Samstag „Tag der offenen Tür“. Der wird 10 Uhr in der Georgenberghalle eröffnet. Anschließend stellen sich alle Fachschaften vor und laden zu Quiz, Experimenten und kleinen Spielen bis 12 Uhr ein. Wegen der Umbauarbeiten wird neben der Turnhalle der Anbau des Gymnasiums und das ehemalige Förderzentrum für den Tag der offenen Tür genutzt.

Tanzstudio lädt Neugierige ein

Alle Neugierigen, alle Freunde des Tanzes, alle treuen Fans, natürlich auch Eltern und Verwandte der Tanzkinder sind im Tanzstudio Radeva zum Tag der offenen Tür am Samstag eingeladen. Beginn ist 14 Uhr im Alten Tor 14 neben dem Landratsamt. Besucher können das Tanztraining erleben und in kleinen Workshops Tanzschritte selbst einüben. Auch Überraschungen gibt es.

Musikalische Lesung

Limlingerode. Unter dem Titel „Sarahs Sound“ steht am Samstag eine Lesung mit Musik in der Dichterstätte Sarah Kirsch. Ab 14.30 Uhr rücken Mitglieder des Vereins „Dichterstätte Sarah Kirsch“ und Schülerinnen der Wolkramshäuser Regelschule Texte Sarah Kirschs in den Mittelpunkt und setzen diese in Beziehung zur Musik. In einer Art persönlicher Interpretation von Gedichten der Autorin laden sie die Zuhörenden ein, sich auf den Sound der Lyrik einzulassen.

Männerballett-Wettbewerb

Bleicherode. Mit dem Männerballettwettbewerb am Samstag ab 19 Uhr und dem Tanzfestival am Sonntag ab 11 Uhr endet der närrische Veranstaltungsreigen des Bleicheröder Carneval-Clubs im Kulturhaus.

Wanderung ins Grüne

Zu einer Wanderung ins Grüne startet Joachim Jauer, der Ilfelder Harzklub-Chef, mit allen Interessierten am Samstag um 10 Uhr vom Wanderparkplatz am Ortsausgang Richtung Netzkater an der B 4. Die Tour ist etwa sechs Kilometer lang.

Kunstauktion

Nordhausen. Bei einer Auktion im Kunsthaus Meyenburg am Sonntag werden Kunstwerke von 15 Künstlern meistbietend versteigert. Darunter sind Werke der aus Nordhausen stammenden Gerd Mackensen, Klaus-Dieter Kerwitz, Ute Zyrus, Axel Schumann und Günter Groh. Beginn ist um 14 Uhr, seit Freitag schon können die Versteigerungsobjekte besichtigt werden.

Gärtnern mitten in der Stadt

Nordhausen. Am Sonntag startet die Nordhäuser Urban-Gardening-Gruppe um 14 Uhr im Gemeinschaftsgarten „hinterm Horizont“ in die neue Saison. Gemeinsam mit allen Interessierten sollen Samen in die Erde gebracht, Frühbeete gebaut, Kaffee getrunken und veganer Kuchen gegessen werden. Der Garten ist in der Grimmelallee zu finden, der Eingang über die Abzweigung auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle der Linie 2 „Wiedigsburghalle“.

Depeche-Mode-Party

Die Depeche-Mode-&-The-Real-80’s-Party geht am Samstag im Club T 37 in eine neue Runde. Auf einer Tanzebene wird Musik von Depeche Mode, Electro, Synthpop & Wave der 80er aufgelegt, in einer zweiten Disco Pop & Wave. Eine entsprechende Dekoration und Videoprojektion holt auch die 80er-Jahre zurück.

Nachtflohmarkt

Am Samstag verwandelt sich die Ballspielhalle ab 16 Uhr wieder in einen großen Antik- und Trödelmarkt. Interessierte Besucher können in der ausgebuchten Halle in aller Ruhe nach Schätzen suchen.

Dinoshow

Nordhausen. Im Begegnungszentrum Nordhaus, Stolberger Straße 131, gibt es am Samstag und Sonntag jeweils um 11, 14 und 17 Uhr eine etwa 90-minütige Dinoshow für die ganze Familie.