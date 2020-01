Was ist los am Wochenende im Landkreis Nordhausen?

Das „Stückwerk“, die Werkstatt des Jungen Theaters Nordhausen, macht am Samstag neugierig auf die Produktionen des neuen Jahres. Es werden Ausschnitte gezeigt aus Theater-, Zirkus-, Spielspaß- und Musikprojekten und einem Musical. Beginn ist 18 Uhr im Großen Haus des Theaters.

Inthronisierung

Görsbach. Die Inthronisation des Landesprinzenpaar Thüringen 2020 ist für diesen Sonntag um 11.11 Uhr im Gasthaus „Zur Schweiz“ angesetzt. Denn das Paar – Ralf I. und Mirjam I. – gehört zum Görsbacher Karneval Verein. Bei der Veranstaltung bekommen beide die närrischen Insignien von ihren Vorgängern aus Erfurt. Die etwa eineinhalbstündige Veranstaltung gestalten neben der Görsbacher Prinzengarde auch andere Karnevalisten aus dem Freistaat.

Rassetaubenschau

Großwechsungen. Zur 22. Südharzer Rassetaubenschau lädt der Südharzer Rassetaubenclub am Wochenenende in den ehemaligen Edeka-Markt in der Teichgasse ein. Die Ausstellung ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Knutfeste

Niedersachswerfen. Am Samstag ist Knutfest ab 16.30 Uhr auf dem Sportplatz. Ab 17.30 Uhr werden die besten Weihnachtsbaumwerfer ermittelt. Dafür kann man sich vor Ort anmelden. Abgeschmückte Bäume können für das Feuer mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kinder erwartet eine zusätzliche Leckerei.

Wolkramshausen. Der Feuerwehrverein lädt am Samstag ab 17 Uhr zum Knutfest an der „Alten Schäferei“ ein. Die Besuchern erwartet neben leckerem Glühwein und Deftigem vom Grill ein Weihnachtsbaumweitwurf in verschiedenen Disziplinen. Wer seinen Baum mitbringt, erhält einen Glühwein gratis.

Heringen. Die Heringer Vereine gestalten am Samstag ab 18 Uhr in der Triftstraße ein Knutfest. Jeder kann mitfeiern, das gemütliche Beisammensein genießen. Wer seinen Baum mitbringt, der bekommt ein Freigetränk.

Auleben. Die Auleber Jugendfeuerwehr und ihr Feuerwehrverein laden am Samstag zum Knutfest auf den oberen Schlossplatz. Gemütlich wird es bei heißen wie auch kalten Getränken und Speisen ab 16.30 Uhr.

Kleinfurra. Am Samstag ab 18 Uhr findet auf dem Sportplatz das Knutfest statt. Der Sportverein möchte mit allen kleinen und großen Gästen einen gemütlichen Winterabend bei warmen Getränken und Speisen verbringen. Abgeschmückte Bäume können gern mitgebracht werden.

Vernissage

Nordhausen. Zur Vernissage der Ausstellung zum 11. Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung lädt das Kunsthaus Meyenburg am Samstag um 11 Uhr ein.

Kunstsalon

Nordhausen. Im Kunsthaus Meyenburg können Interessierte am Sonntag auf eine Spurensuche durch die Kunst- und Kulturgeschichte gehen. Im Mittelpunkt steht Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Das Werk wird aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet – als Einstimmung auf die Premiere im Theater am 24. Januar.

Sinfoniekonzert

Nordhausen. Das 3. Sinfonie-Konzert der laufenden Spielzeit erklingt am Sonntag ab 18 Uhr im Theater. Das Programm spiegelt die ganze Bandbreite der russischen Seele wider: Tiefste Melancholie, Schicksalhaftigkeit ebenso wie unbändige und ungebrochene Lebensfreude.

Wanderungen

Neustadt . Der Sportverein Hohnstein lädt Interessierte am Samstag um 11 Uhr zu einer Winterwanderung ein. Treffpunkt ist der Sportplatz in Neustadt.

Ellrich. Eine kleine Winterwanderung mit anschließender Einkehr in der „Bürgerschänke“ plant der Harzklub-Zweigverein für Samstag. Treffpunkt ist 10 Uhr an der Gaststätte „Bürgerschänke“.

Gospelmusik

Nordhausen. Mit seinem Chorleiter Brian Randis formiert sich Karibu, der Gospelchor des Kirchenkreises Südharz, neu. Einen ersten musikalischen Eindruck kann man im Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Nordhäuser Frauenbergkirche gewinnen.

Sternensinger im Bergwerk

Ilfeld. Sternensinger besuchen am Sonntag, 14 Uhr, das Ilfelder Schaubergwerk „Lange Wand“. Die Bergwerk- und Wanderführergruppe Ilfeld/Wiegersdorf heißt Gäste willkommen. Nach der Segnung gibt’s Kaffee, Glühwein und Kekse.