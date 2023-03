Was ist los im Südharz vom 31. März bis 2. April 2023?

Zum Brunnenfest am Sonntag in Nordhausen können sich die Besucher wieder an den vielen geschmückten Brunnen im Stadtgebiet erfreuen.

Nordhausen. Frühjahrsputz, Floh- und Ostermärkte, Brunnenfest und Konzerte stehen am Wochenende vom 31. März bis 2. April im Südharz auf dem Veranstaltungsprogramm.

Der Frühling nimmt im Südharz Fahrt auf, was sich auch an den Veranstaltungen zeigt. So finden am Wochenende vom 31. März bis 2. April wieder Freiluftveranstaltungen statt. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Aktionstag im Kinderkirchenladen der Blasiikirche

Zum Aktionstag des Kinderkirchenladens am Freitag um 15 Uhr im Pfarrhaus der Nordhäuser Blasiikirche sind Mitglieder vom Teenie-Kreis Bachla aus der Gemeinde Eisleben/Sömmerda zu Gast. Geplant sind Aktionen rund um die Blasii-Kirche und die Kirchtürme inklusive einer Turmführung. Vorher werden Papierflieger gebaut, die dann von oben gestartet werden.

Lange Nacht der Hausmusik in der Frauenberg-Kirche

Das Nordhäuser Frauenquintett lädt anlässlich der Thüringer Bachwochen am Freitag um 18 Uhr zur Langen Nacht der Hausmusik in die Frauenberg-Kirche in Nordhausen ein. Es wird Musik aus mehreren Jahrhunderten und verschiedener Komponisten erklingen. Zudem wollen die Musikerinnen gemeinsam mit den Zuhörern singen. Der Eintritt ist frei.

Sauber-Mach-Aktion zum Frühling in Heringen

Rabatten, Straßenränder, Gräben und Spielplätze sind am Samstag Ziel des Frühjahrsputzes in Heringen. Zudem soll Laub geharkt, Müll und Unkraut aufgelesen, Gehwege gefegt und Unkraut gerupft werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr das Vereinsheim des Harzklubs in der Straße der Jugend. Arbeitshandschuhe und -geräte können mitgebracht werden. Die Aktion ist bis zum Mittag geplant. Im Anschluss gibt es für die Helfer Snacks und Getränke.

Ostermarkt im Innenhof der Traditionsbrennerei

Im historischen Innenhof der Traditionsbrennerei in der Nordhäuser Grimmelallee findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr ein Ostermarkt statt. Verschiedene regionale Händler bieten ihre Waren an. So wird der Korbmacher Dieter Zimmermann aus Görsbach vor Ort sein. Zudem gibt es Holzkunst und Keramik, Kerzen, Strickwaren, Käse, Osterdekorationen und Blumen, Marmeladen und Honig sowie handgemachte Seifen. Für die kulinarische Verköstigung sorgt das Team vom Café Central. Ein Cocktailstand und erstmals eine Eierlikör-Bar runden das Angebot ab. Zu allem gibt es Livemusik mit den Beertipplers aus Halle. Geplant ist zudem die Vorstellung eines neues Likörs. Der Eintritt kostet drei Euro.

Frühjahrsputz in den Ortsteilen der Gemeinde Harztor

Unter dem Motto „Harztor putzt sich“ wird in den Ortsteilen Niedersachswerfen, Ilfeld, Harzungen, Herrmannsacker und Neustadt der Gemeinde am Samstag ab 10 Uhr zum Frühjahrsputz aufgerufen. Ab 12.30 Uhr laden das Team vom „Laden & Bistro am Mühlberg“ in Niedersachswerfen sowie die Feuerwehren in Ilfeld, Neustadt und Harzungen zu einem Imbiss ein.

Hof- und Garagenflohmarkt in Heringen

In Heringen öffnen am Samstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr einige Flohmarkthändler ihre Tore für Besucher. Die teilnehmenden Höfe und Garagen sind mit bunten Luftballons markiert.

Ostermarkt in Uthleben an der St.-Petrus-Kirche

An der St.-Petrus-Kirche in Uthleben wird am Samstag von 14.30 bis 18 Uhr zum Ostermarkt eingeladen. Zur Eröffnung gibt es Kaffee und Kuchen. Die Spielwerkstatt der Kirchengemeinde errichtet eine Station, an der kleine Flöten und Pfeifen gebaut werden können. Ab 15 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Instrumente zum Klingen zu bringen. Auch das Osterbasteln im Pfarrhaus startet um 15 Uhr. Als ein Höhepunkt gilt die Familienkirche um 16 Uhr mit einem Auftritt des Uthleber Kindergartens. Vorgesehen ist eine Präsentation selbst gebauter Instrumente.

Jazzfrühling-Eröffnung mit Doppelkonzert

Mit einem Doppelkonzert startet am Samstag um 19.30 Uhr in der Cyriaci-Kapelle der Nordhäuser Jazzfrühling. Das Lora Kostina Trio und Pascal von Wroblewsky werden den Abend eröffnen. Sie präsentieren ihr Programm „Vom Hoffen und Handeln: Poesie von Boris Pasternak trifft Jazz des XXI. Jahrhunderts“. Den zweiten Teil des Abends bestreiten die Mitglieder von „Kaisers New World“. Karten gibt es an der Abendkasse.

Die Skeptiker zu Gast im Jugendclubhaus

Im Rahmen ihrer Tour „Alles auf Anfang“ macht die Band Die Skeptiker am Samstag um 20 Uhr im Nordhäuser Jugendclubhaus Station. Die Gruppe wurde 1986 in Ost-Berlin gegründet. Die Musiker spielen energetischen, elektrisierenden und euphorisierenden Punkrock mit klugen, deutschen Texten. Karten gibt es bei Mos Fashion Lounge in der Rautenstraße 12 sowie online bei Eventim.

Brunnenfest mit Wurstmarkt in Nordhausen

Am Sonntag veranstaltet die Stadt Nordhausen ihr Brunnenfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Von 10 bis 16 Uhr hat auf dem Rathausplatz der Wurstmarkt für die Besucher geöffnet, bei dem das Sortiment regionaler Metzgereien im Fokus steht. Von 13 bis 18 Uhr kann durch die Geschäfte geschlendert werden. Die Bahnhofstraße verwandelt sich in eine Ostereiermeile. In der Südharz-Galerie wird der Osterhase unterwegs sein. Die Nordhäuser Marktpassage plant eine Osterei-Malaktion mit Ausstellung und Bewertung durch Besucher.

Johannespassion in der Blasiikirche

Die Nordhäuser Kantorei und Solisten werden vom Mitteldeutschen Kammerorchester begleitet, wenn am Sonntag um 19 Uhr die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in der Blasiikirche in Nordhausen erklingt. Zu hören ist die letzte Fassung. Zu den Solisten gehören Amelie Petrich, Anja Daniela Wagner, Stephan Kelm, Dirk Schmidt und Stephan Heinemann. Die Karten gibt es an der Abendkasse und kosten 15 Euro.