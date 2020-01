Was Kommunalpolitik im Kreis Nordhausen kostet

Die Sitzungen des Nordhäuser Stadtrats sind lang: Dass das Gremium allein für den öffentlichen Teil mehr als vier Stunden braucht und erst nach 20.30 Uhr der nichtöffentliche Teil folgt, ist keine Seltenheit. Für den Marathon durch Dutzende Beschlussvorlagen bekommen die 49 Damen und Herren in dem Gremium letztlich 30 Euro Sitzungsgeld – das Maximum dessen, was die Thüringer Gesetzlichkeiten zulassen.

Zumindest, wenn jedem zugleich noch ein monatlicher Sockelbetrag gezahlt wird. Je nach Einwohnerzahl darf der maximal zwischen 40 und 350 Euro liegen – für Nordhausen liegt die Grenze bei 200 Euro, mit 180 Euro ist die Rolandstadt nah dran.

Wie der Bundestag über seine Diäten entscheiden auch die Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder selbst über ihre Aufwandsentschädigungen. Das Gesetz verlangt lediglich eine „Angemessenheit“. In Harztor ist das Thema heute Abend auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

Hintergrund ist ein Antrag von Neustadts Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (pl), der eine Erhöhung seiner Aufwandsentschädigung erreichen möchte. Derzeit erhält er für seine Tätigkeit einen monatlichen Betrag in Höhe von 730 Euro, vor der Fusion waren es 1335 Euro. Als Begründung für den Wunsch nach einer Anhebung seiner Aufwandsentschädigung nennt Dirk Erfurt den bürokratischen Aufwand, den er als ehrenamtlicher Ortschaftsbürgermeister hat. Befürwortet der Gemeinderat diesen Antrag, hätte das wiederum Auswirkungen auf ganz Harztor. „Die Hauptsatzung muss geändert werden, da die Aufwandsentschädigung darin verankert wurde“, erläutert Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU).

Die Südharzer Städte haben unterschiedliche Festlegungen zu den Aufwandsentschädigungen (siehe unten). Wobei eine Landesverordnung festlegt, dass neben den großen „Plenarsitzungen“ auch die der Ausschüsse und Fraktionen berücksichtigt werden. Zusätzliche monatliche Entschädigungen darf es für Ausschuss- und Fraktionschefs zwischen 120 und 390 Euro, für Rats- oder Kreistagsvorsitzende zwischen 80 und 240 Euro geben – wieder ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Bemerkenswert auch: Das Innenministerium hat festgelegt, dass die Aufwandsentschädigungen ab Anfang 2019 mindestens die Hälfte der Maximalsätze betragen müssen, eine Steigerung um 1,8 Prozent dieses Mindestbetrags gilt seit Anfang dieses Jahres. Wer seine Aufwandsentschädigung nicht will, darf aber schriftlich seinen Verzicht erklären.

Unentschuldigtes Fehlen wird teuer

Was kostet Kommunalpolitik in den Räten unterm Strich? Im vorigen Jahr beliefen sich die Ausgaben für den Kreistag auf knapp 149.000 Euro, heißt es aus dem Landratsamt. Sprecherin Jessica Piper betont, dass in dieser Summe auch die Sitzungsgelder der beratenden Ausschussmitglieder und der sachkundigen Bürger steckt, ebenso Fahrtkosten und Verdienstausfallzahlungen.

Sitzungsgelder und Sockelbeträge summierten sich in der Stadt Nordhausen 2019 auf 122.000 Euro, in der Landgemeinde Bleicherode auf rund 85.000 Euro, in Ellrich auf 36.000 Euro.

Wer unentschuldigt fernbleibt, riskiert sowohl im Kreistag als auch in den Südharzer Kleinstädten ein Ordnungsgeld von bis zu 500 Euro. Ein solches Verfahren läuft derzeit gegen Ex-Kreistagsmitglied Thomas Lindemann (NPD): Zwei Sitzungen soll er unentschuldigt gefehlt haben, der Kreistag verhängte deshalb Ordnungsgelder über insgesamt 350 Euro.

Aufwandsentschädigungen für Kommunalpolitiker im Südharz

Nordhausen: 30 Euro Sitzungsgeld plus monatlich 180 Euro Sockelbetrag

Landgemeinde Bleicherode: 15 Euro Sitzungsgeld plus monatlich 100 Euro

Harztor: 20 Euro Sitzungsgeld

Ellrich: 15 Euro Sitzungsgeld plus monatlich 60 Euro

Heringen: 15 Euro Sitzungsgeld plus monatlich 25 Euro Sockelbetrag

Kreistag: 30 Euro Sitzungsgeld plus monatlich 200 Euro