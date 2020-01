Was macht eigentlich ein Gebietsbetreuer beim Grünen Band?

Viele Worte sind nicht seine Sache. Maik Hildebrand ist das Zuhören wichtiger – auf dass künftig das Richtige getan wird am Grünen Band.

Das Land Thüringen hatte vorigen Herbst den hiesigen Abschnitt der früheren innerdeutschen Grenze zum Nationalen Naturmonument erklärt, seine Stiftung Naturschutz Thüringen zu dessen Träger gemacht. Maik Hildebrand ist einer ihrer acht Gebietsbetreuer, zuständig für rund 40 Kilometer im Südharz und 20 Kilometer, die sich im Eichsfeld anschließen.

Von Halle in den Südharz

Ansprechpartner wolle er sein, sagt der 42-Jährige bei einem Spaziergang über die Lochplatten des Kolonnenwegs zum Ellricher Rainberg. Die Aussicht von hier auf den Harz ist für ihn neu. Bislang lebte er in Halle. Und doch ist dem Mann der Südharzer Gipskarst nicht fremd: „Ich erstellte auch Managementpläne für Naturschutz-Referenzprojekte in Thüringen“, erzählt der studierte Geograf von seiner bisherigen Arbeit im Büro für Ökologie und Naturschutz Halle.

Für das Grüne Band hat die Stiftung ein Jahresbudget von zwei Millionen Euro, inklusive Personalkosten. Von „seinem“ Topf kann Mike Hildebrand Firmen mit Pflegemaßnahmen beauftragen, um etwa der Verbuschung entgegenzuwirken. Zuständig ist er auch für sämtliche Schilder und Bänke an der Strecke. Umweltbildungsarbeit ist zudem vorgesehen. Hildebrand plant Führungen und Aktionen nicht nur bei der „Langen Nacht der Natur“ am 13. und 14. Juni.

Deutsche Teilung und NS-Zeit spiegeln sich hier wieder

Gebietsbetreuer seien jedoch mehr als Ranger in einem Nationalpark. „Denn es geht uns auch um Erinnerungskultur“, sagt Stiftungs-Geschäftsführer Denis Peisker, der zugleich Landeschef der Thüringer Grünen ist. Die deutsche Teilung als historischer Fakt kann hier nachvollzogen werden. Speziell in Ellrich macht zudem das frühere KZ-Außenlager Juliushütte auf dem einstigen Grenzstreifen den Nationalsozialismus zum Thema.

Hildebrand ist in die Überlegungen zu einer Neugestaltung der Gedenkstätte eingebunden. Vor dem 75. Jahrestag der KZ-Befreiung im April wolle er einen Freiwilligeneinsatz auf dem Areal organisieren.

Das Grüne Band aus dem Dornröschenschlaf holen

Noch befinde sich das Grüne Band in einem „Dornröschenschlaf“, meint Hildebrand nach ersten Gesprächen in der Region. „Es wird eher am Rande wahrgenommen.“ Dabei hätten Natur und Landschaft „unglaublich viel Potenzial“.

Weil er erst demnächst einen Dienstwagen bekommt, ist der Gebietsbetreuer zurzeit viel mit dem Rad, Bus und Bahn unterwegs. Die Lücken in den Verkehrswegenetzen wolle er bei der Entwicklung des Grünen Bandes einfließen lassen.

In vier Jahren will die Stiftung einen Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan für das Grüne Band vorlegen. Begleiten soll dessen Erarbeitung ein Fachbeirat, in dem alle Interessengruppen wie die Kommunen vertreten sind – einen Zweckverband der Anliegerkommunen lehnte das Land ab. Nicht nur deshalb herrscht nach wie vor viel Skepsis gegenüber den Nationalen Naturmonument. Wie im Eichsfeld haben auch hier Flächeneigentümer Angst vor faktischer Enteignung durch Jagd- oder Holzeinschlagsverbote.

Anrainer sind skeptisch. Hildebrand will Ängste nehmen

önnten solche auch ohne Zustimmung des jeweiligen Flächeneigentümers erlassen werden? Diese Bedenken, heißt es am Freitag aus dem Umweltministerium, seien „unbegründet“. „Im Gesetz ist geregelt, dass die forstwirtschaftliche Nutzung nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis und die ordnungsgemäße Jagdausübung zulässig ist“, betont Sprecher Tom Wetzling. Davon unabhängig müssten natürlich besondere Regelungen in Schutzgebieten, etwa Natur- oder Wasserschutzgebieten, nach wie vor beachtet werden.

„Ich will Ängste nehmen“, sagt Hildebrand voller Hoffnung darauf, dass sich Skeptiker mit ihren Sorgen auch zu Wort melden.

Erreichbar ist Maik Hildebrand im Verwalterhaus Neustadt, Burgstraße 34, oder unter Tel. 0172 / 24 05 405, E-Mail: Hildebrand@stiftung-naturschutz-thueringen.de