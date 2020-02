Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was macht ein Lama bei der Nordhäuser Feuerwehr?

Dieses Bild ist beinahe schon Klischee: Eine Katze auf dem Baum samt Feuerwehr, die das arme Tier rettet. Doch wie oft haben Einsatzkräfte eigentlich tatsächlich mit Fällen dieser Art zu tun? Wer diese Frage nachgeht, trifft auf einen schmunzelnden Thomas Schinköth. Denn tatsächlich handele es sich bei dem Bild im Kopf eher um ein Klischee, das selten sei, sagt der Leiter der Berufsfeuerwehr.

Das heißt allerdings nicht, dass Tiere den Rettungskräften gar keine Einsätze bescheren. 174 Hilfeleistungsfahrten mit dem Stichwort „Tier“ zählte die Wehr allein voriges Jahr. „Das Spektrum ist breitgefächert und reicht vom toten Igel über den umherschwirrenden Bienenschwarm oder die entlaufene Kuhherde.“ Entsprechend ausgerüstet müssen die Floriansjünger sein: An Bord habe man neben Keschern und Fangschlingen auch Vogelbauer und Käfige verschiedener Größen. „Bei Pferden oder Kühen stoßen wir trotzdem an Grenzen“, sagt Schinköth über seine Kameraden, die die Tiere dann vorsichtig aus der Gefahrenzone führen.

Für Fälle mit Bienen, Hornissen oder Wespen sind sogar Imkeranzüge auf Lager. Oft agiere man dann in Kooperation mit Imkern, klärt der Feuerwehrchef auf, der seine Kameraden eigens für solche Einsätze schulen lässt: So hole man sich nicht nur Tipps bei der Rettungshundestaffel „Teamdogs“ – voriges Jahr galt es, 36 Hunde wieder zu fangen –, sondern besuche auch Weiterbildungen des Landes-Wespenbeauftragten. Zu beachten gibt es einiges: „Wespen und Hornissen stehen unter Schutz.“ Getötet werden dürfen die Störenfriede also nicht. Für eine Umsiedlung der Insekten brauche es darüber hinaus eine Genehmigung der Umweltbehörde, so Schinköth. Nur bei akuter Gefahr wie einem Schwarm an Schulen, Kindergärten oder Spielplätzen müsse man schneller gegen die Tiere vorgehen.

Obwohl Schinköth sich nicht an Unfälle bei der Tierrettung erinnern kann, ist das Thema oft auch ein emotionales: Neben vielen anderen verstorbenen Tieren mussten 2019 auch 22 Katzen durch die Feuerwehr von den Straßen geborgen werden. Sie würden dann bei der Feuerwehr aufbewahrt, versehen mit Informationen zum Fundort. Die Halter sollen die Chance haben, ihren Lieblinge statt dem Weg in die Tierverwertung einen würdigen Abschied zu organisieren, erläutert Schinköth dieses Vorgehen, das teils zu „dankbaren Szenen“ geführt habe.

Die Verantwortung für tote Tiere treibt rechtlich übrigens auch seltsame Blüten. Gastiert beispielsweise ein Zirkus in der Stadt und eines seiner Tiere verstirbt, so muss die Feuerwehr ihren Kadaver entsorgen. Und so kam es, dass in Schinköths Amtszeit bereits ein totes Lama tagelang auf dem Hof der Feuerwache auf den Abdecker harrte. „Solche Erlebnisse bleiben im Gedächtnis“, sagt Schinköth, der sich auch an einen Fall aus Hessen erinnert, als eine Katze aus dem Klischee zwar vom Baum geholt wurde, bei der Abfahrt der Retter aber unter die Reifen des Einsatzfahrzeugs sprang. „Dann lieber warten, bis das Tier von allein runterkommt“, lächelt Schinköth.