Was macht Ihr Kind nach dem Abitur? Hochschule Nordhausen macht Angebote

Nordhausen. Studienangebote für unentschlossene Schüler nach dem Abitur kündigt die Nordhäuser Hochschule an und veranstaltet dazu einen Elternabend am 10. Juli.

Die Kinder können sich einfach nicht für ein Studium entscheiden oder sind grundsätzlich unsicher, was sie später mal beruflich machen wollen? Mit dieser Frage werden Eltern häufig konfrontiert, wenn vom Schulabschluss die Rede ist. „Als Hochschule haben wir gelernt, mit Unentschlossenheit umzugehen und eine verlässliche Beratung zu leisten“, sagt Presse-Referentin Tina Bergknapp.

So ist die Hochschule als Ansprechpartner für Lehrer und Schüler in der Abschlussphase ihrer Schulausbildung seit Jahren fester Bestandteil des Beratungsangebotes und möchte nun auch die Eltern mitnehmen. Sie veranstaltet deshalb am Montag, 10. Juli, ab 18.30 Uhr den ersten (hybriden) Elternabend, um auch für Eltern wichtige Fragen für die Zukunftsplanung von Sohn oder Tochter zu klären.

Am ersten Hochschul-Elternabend informieren Studienberaterin Kerstin Kresel, Studiendekan Pascal Leibbrandt und die Referentin für Studium & Lehre, Kathleen Hahnemann, über die Angebote. Der Elternabend findet im Haus 19 im Ratssaal statt und richtet sich an Eltern, Schüler und Lehrer.

Die Teilnahme ist auch auch online möglich unter: https://webconf.hs-nordhausen.de/b/lei-vcd-ydj