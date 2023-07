Elke Steinbacher aus Pützlingen führt am 16. Juli interessierte Wanderer rund um das hübsche Südharzer Dorf.

Was Südharzer Wanderer schon immer über Ziegenlöcher und Schmandlecker wissen wollen

Pützlingen. Naturführerin Elke Steinbacher erzählt bei Wanderung rund um Pützlingen am 16. Juli interessante Geschichten. Treffpunkt ist an Bushaltestelle.

Am kommenden Sonntag, dem 16. Juli, ab 14 Uhr führt die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Elke Steinbacher vom Förderverein Karstwanderweg im Landkreis Nordhausen in die Karstlandschaft „Rund um Pützlingen“. Unterwegs zum Rittergut und zur „Morgenröte“ erzählt sie Geschichten von Ziegenlöchern und über „Schmandlecker“, spannende Vergangenheit, Naturphänomene und die Nähe zum Grünen Band. So hat das Südharzdorf Pützlingen einiges zu bieten. Die Kosten für diese Wanderung betragen fünf Euro pro Person, Kinder bis 15 Jahre sind frei.

Die etwa dreistündige Wanderung beginnt an der Bushaltestelle in Pützlingen am Dorfgemeinschaftshaus. Dort sind auch Parkmöglichkeiten für die Wanderer vorhanden.