Guten Morgen, Nordhausen Wasserhahn-Rettung in Nordhausen: Klempner sei Dank!

Hans-Peter Blum über einen mehr als pünktlichen Handwerker in Nordhausen. Erstaunt hat ihn nicht nur der Zeitrahmen für dessen Arbeit.

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Jeder weiß, wie lange es heutzutage dauert, einen Handwerker zu bekommen. Und ich habe es tatsächlich erlebt, dass der Klempner, den wir am Morgen angerufen haben, tatsächlich am selben Tag erschienen ist und unser Problem ebenfalls am selben Tag gelöst hat.

Was war geschehen? Der Wasserhahn in der Waschküche, der mit einer Leitung zum Garten verbunden ist, hatte angefangen zu tropfen. Und auch der Wasserhahn im Außenbereich, der schon viele Jahre auf dem Buckel hat, war nicht mehr ganz dicht.

Der Klempner erschien am Mittag, schaute sich das Problem an und sagte, dass er nicht das passende Schraubventil zur Hand hätte und dieses erst besorgen müsse. Umso erstaunter war mein Blick, als er nur eine gute Stunde später wieder mit dem passenden Teil sowie einem neuen Wasserhahn auftauchte und diese Teile sogleich vor Ort verbaute!

Ich jedenfalls werde mich nie wieder über Handwerker beschweren, die ihre Kunden im Stich lassen und sich erst nach mehreren Wochen am Brennpunkt blicken lassen.