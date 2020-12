Wasserverband Nordhausen versorgt ab Januar auch Goldene-Aue-Orte

Nun ist es amtlich: Die Kommunalaufsicht hat für einen größeren Wasserverband Nordhausen (WVN) grünes Licht gegeben. Wie Verbandschefin Carmen Lis mitteilt, ist sowohl die neue Verbandssatzung und damit die Aufnahme der Goldene-Aue-Orte in den Wasserverband als auch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Alter Stolberg“ (TWZV) genehmigt. Formal abgerundet wird das mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt. „Das ist ein wichtiger Schritt für die zukunftssichere Trinkwasserversorgung des Landkreises“, sagte Lis. Ab 1. Januar gehören dann Görsbach, Urbach sowie die Heringer Ortsteile Auleben, Uthleben, Windehausen und Bielen zum WVN. Bisher wurden sie vom Trinkwasserzweckverband (TWZV) „Alter Stolberg“ versorgt, der zum Jahresende aufgelöst wird.

Der Kundenübergang zum WVN wird von den beiden Wasserversorgern intern organisiert. „Die Kunden des ‚Alter Stolberg‘ brauchen dafür nicht aktiv zu werden“, so Lis. Die Haushalte in der Goldenen Aue erhalten vom TWZV Ablesekarten, auf denen sie den Zählerstand zum 31. Dezember 2020 vermerken sollen. Daraufhin werden die Gebührenbescheide für 2020 verschickt. Anhand der Daten aus 2020 wird der WVN dann die neuen Abschlagsbeträge ermitteln und die Vorauszahlungsbescheide 2021 an seine neuen Kunden verschicken.