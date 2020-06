Wasserwerkbau in Ellrich wird teurer als geplant

Das neue Wasserwerk in Ellrich wird teurer als geplant: Noch im Februar war von rund 3,5 Millionen Euro die Rede, nun rechnet der Wasserverband Nordhausen (WVN) mit einem Investitionsvolumen von rund 4,5 Millionen Euro.

„Auch wir merken die Preissteigerungen im Bausektor deutlich“, sagt Geschäftsführerin Carmen Lis. Und: Die Einsparungen, die eine überarbeitete Planung voriges Jahr gebracht hätten, seien zwölf Monate später schon wieder Makulatur.

Arbeiten erstmals über Vergabeplattform ausgeschrieben

Erstmals hatte der Wasserverband die Bauarbeiten online auf einer Vergabeplattform ausgeschrieben. letztlich gaben sieben von 25 interessierten Firmen ein Angebot ab. Diese sind nun zu prüfen. Der Bauauftrag soll im Juli vergeben werden, das Bauende ist für März 2022 anvisiert.

Der Wasserwerkbau in Ellrich ist dringend nötig: Denn die Trinkwasseraufbereitung in der Zorgeaue findet derzeit noch in Containern statt; dort ist die Dosier- und Messtechnik untergebracht. „Das ist zwar sicher, aber nicht mehr zeitmäßig. Mit dem neuen Wasserwerk wird die Trinkwasseraufbereitungsanlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik angepasst und diesen dann auch gerecht“, erläuterte Carmen Lis.

Solaranlage arbeitet sehr effektiv

Künftig soll das Ellricher Wasserwerk nicht nur, wie bisher, eine wesentliche Rolle für die Trinkwasserversorgung im nördlichen, sondern zukünftig auch für den westlichen und südwestlichen Teil des Landkreises spielen.

Die vorigen Herbst in Betrieb gegangene Photovoltaikanlage auf dem künftigen Wasserwerk-Areal arbeitet sehr effektiv. „Selbst in den Wintermonaten hat die Anlage gute Werte erzielt“, erklärt WVN-Technologe Johannes Räthel. Die 240 Solar-Module erzeugen Strom für die drei Trinkwasserbrunnen. Mit der Sonnenenergie spart der WVN monatlich Stromkosten für bis zu 3500 Kilowattstunden.

Rund 1600 Kubikmeter Trinkwasser werden im Schnitt an den drei Brunnen pro Tag abgenommen. Versorgt wird von hier neben Ellrich auch ein Großteil des nördlichen Landkreises.