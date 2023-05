WBG feiert Mieterfest in Ilfeld in neuem Format

Nordhausen. Was bei dem traditionellen Nachbarschaftsfest der WBG neu war und wie es beim Ilfelder Publikum ankam.

Unter dem Motto „Miteinander zuhause – miteinander feiern“ wurde am 1. Mai im Ilfelder Kurpark erstmals das Nachbarschaftsfest der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Südharz mit neuem Format gefeiert. „Neu war dabei, dass das Fest in Verbindung mit Feierlichkeiten der jeweiligen Kommune, in der sich die Wohnungsbestände der WBG Südharz befinden, stattfand“, so WBG-Vorstand Sven Dörmann, der erklärt, dass in Ilfeld mehr als 120 Genossenschaftsmitglieder mit ihren Familien wohnen.

Das diesjährige Nachbarschaftsfest fand gemeinsam mit dem Ilfelder Maibaumfest statt. Über die hohe Beteiligung und die gute Stimmung zeigte sich indess das Ilfelder WBG-Team um Objektmanager Matti Niebsch begeistert. Für Spiel und Spaß sorgte der Kreissportbund. Besonders sollen sich die kleinen Besucher über das Bären-Maskottchen gefreut haben. Gleichfalls gefragt soll auch das Glücksrad am Pavillon mit seinen Sonnenstühlen gewesen sein. Der Vorstand der WBG Südharz bedankt sich bei allen fleißigen Helfern, die für das gute Gelingen dieses tollen Festes gesorgt haben.

Das nächste WBG-Nachbarschaftsfest findet am 3. Juni im Rahmen des Arreéfestes in Niedersachswerfen statt.