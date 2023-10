Wegen Bauarbeiten: Mehrere Haltestellen von Regionalbuslinien im Kreis Nordhausen können nicht bedient werden

Nordhausen. Fahrgäste im Landkreis Nordhausen müssen sich auf Einschränkungen auf mehreren Buslinien einstellen.

Ab Montag, 16. Oktober, kommt es bis auf Widerruf zu Behinderungen auf den Regionalbuslinien 23 und 241, der Stadtbuslinie G sowie im Schülervertragsverkehr. „Aufgrund von Bauarbeiten in Krimderode können die Haltestellen Krimderode/Kreuzung und Krimderode/Harzstraße nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatzhaltestelle in beide Richtungen die Haltestelle Krimderode/Schule in der Freiheitsstraße zu nutzen“, informiert Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Von den Baumaßnahmen sind weiterhin die Haltestellen Nordhausen/Am Alten Tor und Nordhausen/Badehaus betroffen, die ebenfalls nicht bedient werden können. „In diesem Zusammenhang müssen auch die geänderten Abfahrtszeiten auf den Linien 24, 25, 251, D und K beachtet werden“, führt Gerd Grübner weiter aus.

Alle Änderungen können den Fahrgastinformationen an den Haltestellen sowie der Internetseite unter www.stadtwerke-nordhausen.de, Rubrik Fahrplan und für den Schülervertragsverkehr dem passwortgeschützten Bereich der Fahrpläne für Schüler entnommen werden. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter unter 03631/62 91 70.