Wegen Bauarbeiten: Sparkassenkunden müssen in Nordhausen mit Einschränkungen rechnen

Nordhausen. Bauarbeiten vor der Parkplatzeinfahrt der Filiale am Nordhäuser Kornmarkt wirken sich auf Autofahrer aus.

Aufgrund von Bauarbeiten am Gehweg vor der Parkplatzeinfahrt kommt es ab Dienstag, 26. September, zu Einschränkungen beim Befahren und Verlassen des Kundenparkplatzes der Sparkassen-Hauptstelle am Kornmarkt in Nordhausen. Die Einfahrt des Parkplatzes werde gesperrt, so Mitarbeiterin Justine Schrumpf. Die Ausfahrt sei als Ein- und Ausfahrt zu nutzen und werde entsprechend ausgeschildert. Die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage sei nur minimal betroffen und werde befahrbar bleiben. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag, 30. September.