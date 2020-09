Weihnachten kommt näher

In der Familie meiner Frau half zu tiefsten DDR-Zeiten einmal pro Woche eine Frau mit ihrer behinderten Tochter aus beim Bügeln, Legen etc. Dafür gab es gute Unterhaltung und Kaffee, manchmal mit Kuchen. Ab St. Johannes (24. Juni) pflegte die Tochter der hilfreichen Frau immer zu sagen: „Und nun kommt Weihnachten immer näher“. Wir haben das in der nächsten Generation als Familie etwas übernommen, zu mindestens denke seit mehr als 20 Jahren an fast jedem 24. des Monats an das kommende Weihnachtsfest.

In diesem Jahr wird es nun wirklich spannend. Normalerweise kamen in den letzten Jahren zum Beispiel zirka 2000 Menschen in unsere Weihnachtsveranstaltungen in die Blasiikirche. Bleibt die Ampel, wie sie ist, dann dürfen zur Zeit 90 Menschen zeitgleich in die Kirche sein. Das heißt: Wir feiern ab dem 20. Dezember 2020 täglich fünfmal Christnacht. Mögen Sie da kommen?

Oder treffen wir uns alle am 24. Dezember um 16 Uhr im Wackerstadion, da haben mehr als 2000 Menschen Platz, oder lieber auf dem Gehegeplatz? Da kann sogar ein Krippenspiel auf der vorhandenen Bühne stattfinden. Aber wird das weihnachtlich? Oder wir treffen uns zum Beispiel in Nordhausen vor der Blasiikirche, dann hätten jeweils 200 Platz, auf Eintrittskarten und Teilnehmerlisten werden wir wohl nicht verzichten können.

Wenn Sie andere Ideen haben, dann lassen Sie uns diese wissen, über Ihren Pfarrgemeinderat oder zuständigen Pfarrer, da sind die Kanäle offen. Die Situation im Kirchenkreis wird nicht viel anders sein. Wir haben 104 Kirchen auf dem Territorium und die Verantwortlichkeit für Weihnachten liegt jeweils beim Kirchengemeinderat jeder Gemeinde. Weihnachten draußen oder gar nicht, anders wird es wohl nicht gehen.

Ich bin allerdings davon überzeugt, das Weihnachten 2020 ein besonderes Fest wird, welches wir lange in Erinnerung behalten werden. Schon heute berichten wir über die April/Mai-Monate der Coronakrise.

Das Fest des Geburtstages unseres Herrn werden wir auf jeden Fall feiern, in welcher Form auch immer und es wird festlich werden. Da haben sich die Christen noch nie unterkriegen lassen. Darauf vertraue ich.

Uwe Krieger aus Nordhausen ist Präsesder Kreissynode.