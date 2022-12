Weihnachtliche Kreativität in der Nordhäuser Bahnhofstraße

Nordhausen. Händler und Geschäftsinhaber des unteren Teils der Einkaufsmeile wollen nicht auf dem Abstellgleis stehen.

Wer gut aufgepasst hat, dem sind sie in der Bahnhofstraße aufgefallen: Laternen mit Kerzen in und vor den Geschäften. Mit der Aktion, die durch Floristin Viola Schumann (im Bild) vom Blumenfachgeschäft „Ewiger Frühling“ initiiert wurde, möchten die Geschäftsinhaber und Händler nicht nur mehr weihnachtliches Flair in die Straße bringen sondern auch Zusammenhalt demonstrieren. Denn gerade in dem unteren Teil der Einkaufsmeile fühlen diese sich manchmal wie auf einem Abstellgleis. Besonders jedoch, wenn, wie zuletzt am 1. Advent, nicht einmal die städtische Weihnachtsbeleuchtung hängt.