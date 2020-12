Weihnachtlicher Baum trotz Lockdown in Obergebra

„Klein aber fein“, so lautet das Motto für den Weihnachtsbaum, der in Obergebra erstrahlt. Der Verein Grotte hat es sich trotz widriger Umstände nicht nehmen lassen, zum 15. Mal einen Baum aufzustellen. Liebevoll geschmückt, soll er im Advent Einwohner und vielleicht auch manchen Vorbeifahrenden erfreuen. Auch wenn der traditionelle Glühweinabend am Schmiedefeuer ausfallen musste, haben die Grotte-Mitglieder vollstes Verständnis für die Corona-Verordnungen. Den Verein am Leben zu halten, falle dabei aber schwer. Für 2021 hoffe man auf Besserung.