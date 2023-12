Ein Herz für Kinder Weihnachtsbaum-Aktion in Nordhausen: So schnell sind die 56 Wunschzettel noch nie gepflückt worden

Nordhausen Die sechste Weihnachtsbaum-Aktion der Deutschen Bank in Nordhausen ist ein Erfolg. Das Ergebnis lässt Kinderaugen leuchten und ist eine tolle Überraschung für Mädchen und Jungen im Kinderheim.

Die Wunschbaumaktion der Deutschen Bank in Nordhausen erfreute sich auch diesmal großer Beliebtheit, berichtet Filialleiter Andrew Brotrück. Die Mädchen und Jungen des Kinderheimes „Frohe Zukunft“ (mit Standorten in Nordhausen und Rodishain) hatten ihre Weihnachtswünsche im Wert von etwa 25 Euro auf liebevoll gebastelten Wunschzetteln formuliert. „So schnell wie in diesem Jahr waren die 56 Wunschzettel noch nie vom Baum gepflückt“, freut sich Brotrück. „Mein Dank gilt den vielen fleißigen Unterstützern: unseren Kunden, aber auch den Nichtkunden sowie unseren Teams in Nordhausen und Sondershausen.“ Die Geschenke wurden an die Leiterin der Einrichtung, Jeannine Lindner, übergeben. Sie sorgten für leuchtende Kinderaugen.