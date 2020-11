Weihnachtsbaum vor dem Nordhäuser Rathaus aufgestellt

Gut zehn Meter ist die Colorado-Tanne hoch, die am Mittwochmorgen noch in Ilfeld stand und seit dem frühen Nachmittag nun den Rathausplatz in der Rolandstadt ziert. Vorausgegangen war eine Abstimmung auf der Homepage der Stadt, da es insgesamt sechs potenzielle Weihnachtsbäume gab. Die weiteren Bäume werden im Stadtgebiet, zum Beispiel an der Altendorfer Stiege, der Uferstraße, am Bahnhofsplatz und vor der Kreissparkasse aufgestellt. Die Installation der Beleuchtung folgt in der kommenden Woche.