Weihnachtskonzert am Herder-Gymnasium Nordhausen: Lehrer bekommen Vorschussapplaus

Englisch, Mathe, Geschichte? Morgen geht’s weiter damit. An diesem Dienstagabend haben etwa zwei Dutzend Lehrer des Herder-Gymnasiums keinen Sinn mehr für ihr Fach. Sie nehmen Noten zur Hand, um gemeinsam in einem Chor aufzutreten. Das gibt schon vorher Applaus eines Publikums, für das die mehr als 250 Leute fassende Aula zu klein ist – manch einer steht während des zweistündigen Weihnachtskonzerts.

Es ist ein Konzert, in dem Schüler wie Lehrer sich einander von anderer Seite kennenlernen können. Tests, Klassenarbeiten, Prüfungen – all dies erwähnen Charlotte Bang und Klara Frenzel in ihrer kurzweiligen Moderation. Doch bildet dies nur den Kontrast zum Programm: Hier zeigen die Schüler, was sie außer dem Schulstoff noch drauf haben. Und das ist jede Menge. Da erklingen klassische Stücke von Mozart, Tschaikowski oder Liszt auf dem Klavier, werden traditionelle Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ gesungen, stehen Pop & Rock auf dem Programm.

Nele Lerchner lässt mit ihrer kräftigen Stimme den Saal ganz still werden. Willi Dorofeev singt mit derart viel Gefühl „Have Yourself A Merry Little Christmas“, dass der Beifall beginnt, noch bevor der letzte Ton gesungen ist. Ähnlich hingerissen ist das Publikum, als die Brüder Constantin und Frederik Stenger auf Klavier und Saxophon Alan Walkers „Faded“ spielen, ein Stück, das wunderbar in diese Zeit der Besinnlichkeit wie der Vorfreude passt.

Devin Schützenmeister lässt am Klavier die Töne perlen wie donnern. Annamarie Brehm und Annabell Dietz beweisen hohe Stimmsicherheit. Sofia Wolf und Karl Knauer zeigen, dass auch Gitarre und Kontrabass zusammenpassen. Rund 30 Solisten und etwa ebenso viele Chorsänger stehen auf der Bühne. Besagter Lehrerchor kommt hinzu.

Als dieser am Schluss gemeinsam mit dem Schulchor „Feliz Navidad“ anstimmt, ist das stille Staunen über die Talente längst einer puren Fröhlichkeit gewichen. Handys werden gezückt, Fotos und Videos gemacht. Erst in einem Jahr schließlich gibt es wieder ein solches, von Musiklehrerin Irina Gemsa und Lena von Domarus hervorragend zusammengestelltes Konzert. Schade eigentlich.