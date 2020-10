Da war die Welt noch in Ordnung: Im Dezember 2019 stimmte das Zupforchester mit seinem Konzert auf die Weihnachtszeit in Obergebra ein.

Weihnachtsmarkt in Obergebra fällt aus

Entgegen der Empfehlung der Landgemeinde Bleicherode wird es in diesem Jahr in Obergebra keinen Weihnachtsmarkt geben. Der Ortschaftsrat sprach sich einstimmig dagegen aus.

Durch die erforderlichen Hygienemaßnahmen sei der Aufwand zu groß, meinen die Ratsmitglieder. Durch die einzuhaltenden Abstände würde auch der Charme des Marktes, der vom gemütlichen Beisammensein lebt, verloren gehen. Das Konzert des Zupforchesters, das den Weihnachtsmarkt traditionell einleitet, ist auch bereits abgesagt.

Da es ebenso keine Senioren-Weihnachtsfeier geben wird, haben sich die Mitglieder des Ortschaftsrates Gedanken gemacht, wie sie den Dorfbewohnern trotzdem eine Freude machen können. Der Vorschlag von Ina Schmücking, Weihnachtskarten an die Obergebraer zu versenden, fand sofort Anklang. Dazu soll es eine kleine Aufmerksamkeit geben. Stefan Rothhardt bot an, die Karten von der Jugendfeuerwehr verteilen zu lassen. Um diese Aktion zu finanzieren, will Ortsbürgermeister Michael Stoff (Linke) das Geld nutzen, das für die Senioren-Weihnachtsfeier zur Verfügung gestanden hätte.

Um auch den Ausfall des Martini-Umzuges zu kompensieren, könnte sich der Ortschaftsrat vorstellen, dass die Einwohner eine Kerze oder eine Laterne vor ihrer Tür aufstellen. Ein entsprechender Aufruf ist geplant.