Weitere Bürgermeister-Wahl im Kreis Nordhausen: Der Termin steht fest

Im Jahr 2024 stehen wieder einige Wahlen an. Nicht nur Landtags- und Kommunalwahlen sind vorgesehen. In einigen Orten geht es auch um hauptamtliche Bürgermeister.

Harztor. Die wahlberechtigten Bewohner von sieben Dörfern im Kreis Nordhausen sind aufgerufen, ihren hauptamtlichen Bürgermeister zu bestimmen. Das Landratsamt hat den Termin festgesetzt.

Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Harztor steht vor der Tür. Die Kommunalaufsicht des Nordhäuser Landratsamtes hat den Wahl-Termin jetzt festgesetzt und bekanntgegeben. Die Wahl ist am Sonntag, dem 25. Februar 2024. Sollte an dem Tag noch keine Entscheidung fallen, weil kein Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten hat, wäre eine Stichwahl erforderlich. Diese ist dann für Sonntag, den 10. März 2024, vorgesehen. Sieben Dörfer bilden die Landgemeinde Harztor: Niedersachswerfen, Ilfeld, Neustadt, Harzungen, Herrmannsacker, Osterode und Sophienhof.