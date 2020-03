Weitere Hürde für neues Wohngebiet in Nordhausen genommen

Eine weitere Hürde ist für das neue Wohngebiet in Nordhausen-Nord genommen. Der Stadtrat gab für die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs mehrheitlich grünes Licht.

Westlich der Straße „Zur schönen Aussicht“ gegenüber des Traditionslokals „Schöne Aussicht“ sieht die Stadtverwaltung ein etwa sieben Hektar großes Wohngebiet vor. Neben den beiden Mehrfamilienhäusern der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die seit Dezember in moderner Plattenbauweise entstehen, soll Platz sein für 60 bis 70 neue Einfamilienhäuser als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser. Einer der größten Garagenkomplexe der Rolandstadt müsste weichen. Stattdessen ist ein Parkhaus geplant, zudem auch ein Spielplatz und eine generationsübergreifende Spielanlage.

Martin Juckeland, Chef des Amts für Stadtentwicklung, betonte, dass mit dem Auslegen des Bebauungsplanentwurfs die Phase der Bürgerbeteiligung beginnt: Einwände und Änderungsvorschläge können eingebracht werden. Auf Nachfragen von Stadträten hin erklärte er, dass einer der beiden Spielplätze für Null- bis Zwölfjährige gebaut werden soll. Die Besitzer der zu kündigenden Garagen würden vorzugsweise einen Platz in der Quartiersgarage bekommen.

Demnächst Bauarbeiten am Nordhaus

Ab Ende Mai soll das Umfeld des Begegnungszentrums „Nordhaus“ komplett neu gestaltet werden. Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) will hierfür eine etwa 310 Quadratmeter große Fläche, die sich zwischen Nordhaus und Aldi-Markt befindet, von der Stadt kaufen. Eine erste Hürde nahm das Projekt im Stadtrat: Dieser zeigte sich einverstanden damit, dass die Fläche an der Stolberger Straße als öffentliche Straße eingezogen wird.

Die SWG will den Eingang vom „Nordhaus“ wie auch alle anderen von Nr. 133 barrierefrei in die Außenanlagen integrieren, informierte Geschäftsführerin Inge Klaan. Ziel sei es, eine Feuerwehrzufahrt sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite des Hauses zu ermöglichen. Davor entsteht ein kleiner Platz auch zur Be -und Entladung. Einige Parkplätze sollen zudem gebaut werden. Hinter dem „Nordhaus“ soll der Außenbereich für ein längeres Verweilen einladen, so Klaan.Das „Nordhaus“ selbst wird nicht umgebaut. Die Bauleistungen sollen noch diesen Monat ausgeschrieben werden.

Um den „Ossietzky-Hof“ in Nordhausen-Nord wie geplant umzubauen, braucht die SWG zwei weitere Flächen an der Ossietzky-Straße, unter anderem die des Parkplatzes gegenüber dem Kindergarten „Kleine Strolche“. Ob auch diese in ihrer Eigenschaft als öffentliche Straße eingezogen werden dürfen, wollte eine Stadtratsmehrheit noch nicht entscheiden. Er stimmte dem Antrag des Linke-Fraktionschefs Michael Mohr zu, das Thema in die Ausschüsse zurückzuverweisen, da noch Unklarheiten zum Umfang der Maßnahmen des IBA-Projekts bestünden.

Die Bedenken Frank Kramers (AfD) konnten entkräftet werden: Die für den Kindergarten nötigen fünf Parkplätze sollen vor diesem an der Straße entstehen.

Keine Entscheidung zu mobilem Blitzer

Künftig will die Stadt Nordhausen nur noch an acht statt elf Tagen im Monat mit einem mobilen Blitzer den Verkehr kontrollieren. So werden jährlich rund 16.000 Euro für die Anmietung der Messtechnik gespart, hieß es aus dem Rathaus. Die Firma DMT Digitale Verkehrsmesstechnik soll für die nächsten zwölf Monate dafür 51.480 Euro bekommen. Der vorherige Vertrag mit dem Wiesbadener Unternehmen war ausgelaufen, nur sie hatte an der deshalb erfolgten Ausschreibung teilgenommen.

Der Stadtrat allerdings vertagte die Vergabe am Mittwochabend: „Wir hätten gern Informationen zu den Einnahmen, wollen auch über die Messpunkte sprechen, um abzuwägen, ob die Ziele der Stadt erreicht werden – vor allem, was die Einwirkung auf den Verkehr angeht“, begründete Linke-Fraktionschef Michael Mohr.

Nordhausen erwirbt Flächen in Buchholz

Zur Gemeinde Buchholz darf fortan ganz Buchholz gehören. Den Weg dafür frei gemacht hat am Mittwochabend der Nordhäuser Stadtrat. Nötig ist ein Vertrag mit der Gemeinde Harztor, zu der Herrmannsacker gehört. Zu diesem Ort gehören bis dato noch ein Wohnhaus sowie ein Teil des Saals der Buchholzer Gaststätte. Das soll sich nun ändern. Der Gemeinderat Harztor hatte der Gebietsabtretung bereits Ende Januar zugestimmt. Sämtliche Verfahrenskosten trägt die Stadt Nordhausen. kmü

Gebührenfrage für Händler weiter offen

Ob Händler und Gastronomen in der Alstadt fortan komplett von der Pflicht befreit werden, Gebühren für das Aufstellen von Tischen und Stühlen vor ihrem Lokal bezahlen zu müssen, ist noch ungeklärt. Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) hat den entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat zurückgezogen. Noch seien die finanziellen Folgen für die Stadtkasse nicht klar, auch sollte der Vorschlag im Stadtentwicklungs-Ausschuss noch einmal vorberaten werden.

Aktuell müssen laut Sondernutzungsgebührensatzung für Tische und Stühle vor den Lokalen zwischen Mai und September monatlich 1,50 Cent pro genutztem Quadratmeter gezahlt werden. Werbeaufsteller oder Warenauslagen schlagen mit 32 bis 50 Euro je Quadratmeter im Jahr zu Buche. Für die Altstadt gibt es bereits eine 50-prozentige Ermäßigung.

Manuel Thume (FDP) stimmte dem Anliegen der CDU zu, betonte aber auch, dass seine Fraktion am liebsten für alle Händler und Gastronomen die Gebühren abgeschafft sähe.

Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fördert die Stadt Nordhausen in diesem Jahr mit. An den Kinder-Kirchen-Laden fließen 12.500 Euro, zum Kinder- und Jugendzirkus Zappelini 13.600 Euro. Beide Projekte seien für Nordhausen „von besonderem Interesse und geeignet, die Vielfältigkeit der Angebote der Jugendarbeit zu gewährleisten“, heißt es in den Beschlussvorlagen. Diesen stimmte der Stadtrat einstimmig zu. Für das Ausrichten der Deutschen Triathlonmeisterschaften im Juli bekommt der Nordhäuser Triathlon-Verein 8000 Euro von der Stadt.