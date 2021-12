Weitere Impfaktion in Helios-Klinik Bleicherode

Bleicherode. Insgesamt 160 Termine zum Impfen gegen Corona vergeben die Bleicheröder Mediziner für den 28. und 30. Dezember.

Eine weitere öffentliche Impfaktion gegen Corona plant die Helios-Klinik in Bleicherode für 28. und 30. Dezember, kündigt Kliniksprecherin Janine Skara an. Insgesamt stehen 160 Impftermine zur Verfügung. Geimpft werde ausschließlich mit Moderna, erklärt Skara.

Nach dem Erfolg der ersten Impfaktion Anfang Dezember erweitere die Klinik in Kooperation mit dem Helios-MVZ ihr Impfangebot, so die Sprecherin. Diesmal impfe das Team der Neurochirurgischen Praxis in der Bleicheröder Klinik um Andreas Ubl und Michael Huttasch. Am 28. und 30. Dezember können sich Erwachsene ab 30 Jahren mit dem Impfstoff Moderna in der Zeit von 8 bis 12 Uhr impfen lassen. Angeboten werden ausschließlich Zweit- und Boosterimpfungen.

Die öffentliche Impfaktion findet diesmal in den Räumen der Neurochirurgischen Praxis innerhalb der Helios-Klinik statt. Auch dieses Mal gilt ein strenges Termin- und Abstandsgebot. „Geimpft wird nur, wer sich über die Impfhotline einen Termin holt und zu diesem Termin pünktlich erscheint“, betont Andreas Ubl.

Keine Wartebereiche innerhalb der Klinik

„Es wird keine Wartebereiche innerhalb der Klinik geben.“ Im Vorfeld bietet die Klinik auf ihrer Internetseite die Dokumente zum Download, die an dem Tag ausgefüllt mitgebracht werden müssen. Für die Zweitimpfung müssen mindestens drei Wochen vergangen sein, für die Booster-Impfung mindestens fünf Monate. Geimpft wird nur nach Terminvergabe über die Hotline. Der Zutritt wird ausschließlich über den Haupteingang der Klinik gewährt.

Zur Impfung mitbringen muss jeder ein amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild (Führerschein, Reisepass oder Ausweis), die Krankenversicherungskarte, den Impfpass, einen Mund-Nasen-Schutz sowie die Einwilligungserklärung und den Aufklärungsbogen (ausgefüllt und unterschrieben).

Anmeldungen ab 17. Dezember um 9 Uhr unter der Telefonnummer: 036338 / 65 878. Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.helios-gesundheit.de/ kliniken/bleicherode.