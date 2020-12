Am Theater wird bereits fleißig gebaut. Bald dürfen auch die Gerüstbauer ran.

Weiterer Schritt für Theatersanierung in Nordhausen genommen

Eines der ambitioniertesten Bauprojekte in Nordhausen hat einen weiteren Schritt genommen. Der Stadtrat gab nun dem Rathaus den Segen, die Gerüstarbeiten für den Bau zu vergeben. Die waren zuvor in einem europaweiten Verfahren ausgeschrieben worden. Ein Unternehmen aus Taubenheim machte mit dem günstigsten Angebot das Rennen. Für 137.354 Euro will die Firma dies stemmen.



Die Stadt Nordhausen spart damit rund 25.000 Euro. Das Planungsbüro hatte die Kosten 15,6 Prozent höher geschätzt.



Hintergrund des Beschlusses ist die Idee der Stadt Nordhausen, das Theater zu sanieren und erweitern. Dies soll in zwei Baumaßnahmen gelingen. Im aktuellen und ersten entsteht am Westrand des Hauses ein Erweiterungsbau einschließlich Ersatzspielstätte. Damit werden zusätzlich circa 3215 Quadratmeter neue Nutzflächen geschaffen.