Weitsicht ist in Nordhausen das Gebot der Stunde

Kinder brauchen Sicherheit. Nun, da das Corona-Virus ihren normalen Alltag in Schule und Kindergarten hinweggefegt hat, mehr denn je. Mutter und Vater sind wichtige Konstanten in einer ungewissen Zeit, sie geben Halt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Was aber, wenn sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind? Wenn sie leisten wollen, was sie sollen, es aber nicht können? Solch Versagen zu verurteilen, wäre arrogant – zu dürften bei manchem die Probleme und Sorgen zu groß sein.

Fachleute im Familienzentrum können helfen, bevor Situationen eskalieren. Genügt das nicht – oder wird keine Hilfe gesucht – sind Inobutnahmen der Kinder durch das Jugendamt die nötige Alternative zur Familie. Das Landratsamt hat inzwischen ein geeignetes Domizil für die Kinder gefunden.

Doch schon steht das Jugendamt vor der nächsten Herausforderung: Gebraucht werden könnte schon bald auch eine Anlaufstelle für all jene Kinder im Südharz, deren Eltern schwer an Covid-19 erkrankt sind, deshalb von ihnen nicht betreut werden können. In bestehende Heime können diese Mädchen und Jungen nicht, schließlich muss auch für sie eine 14-tägige Quarantäne gelten.

So viel zur Zeit angesichts der Corona-Pandemie „auf Sicht gefahren“ wird – in der Verwaltung ist Weitsicht das Gebot der Stunde.