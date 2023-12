Welche Straßen im Landkreis Nordhausen gesperrt sind

Nordhausen Die aktuelle Hochwasserlage bringt einige Straßensperrungen mit sich. Zum Glück sind viele Baustellen vor Weihnachten beendet worden.

Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage sind im Südharz einige Straßen derzeit nicht passierbar. So ist die B 4 zwischen Nordhausen-Krimderode und Niedersachswerfen gesperrt. Die B 81 ist in Höhe von Netzkater wegen Überflutung dicht. Auf der B 243 gibt es zwischen der A 38-Abfahrt Großwechsungen und Günzerode Behinderungen. Die Landesstraße zwischen Auleben und Görsbach ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Landesstraße zwischen Buchholz und Stempeda ist ebenfalls dicht, die Ortsdurchfahrt Windehausen wegen der Überflutung des Ortes komplett gesperrt.

Bis zum 31. Dezember gilt in Nordhausen die Vollsperrung in der Straße Zum Gumpetal zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht. Hier sind Kanal- und Straßenbau im Gange. Auch für Fußgänger gibt es kein Durchkommen.

Um einen neuen Wertstoffhandel bauen zu können, muss die Herweghstraße bis Ende März 2024 voll gesperrt bleiben.

Die Johannes-Kleinspehn-Straße in Bleicherode muss wegen Kanal- und Straßenbau bis Mai 2024 gesperrt werden. Sicherungsmaßnahm,en führen bis 2. Januar zu einer Vollsperrung der Hauptstraße 52. Wegen Umbaus ist der Zierbrunnenplatz noch bis Ende Februar 2024 dicht. Der Kirschhagensche Weg (bei Panem) bleibt bis Ende Januar 2024 gesperrt.

Bis Ende dieses Jahres sind in Ellrich die AWG-Siedlung mit Mehler- und Scharffestraße sowie die Lohmannstraße voll gesperrt.

Bis Anfang April 2024 soll die Kunze-Knorr-Straße in Mauderode wegen Kanalbaus gesperrt bleiben.

Die Kanalbauarbeiten am Weinberg in Neustadt dauern noch bis Jahresende.

Die Kanalbauarbeiten in der Wernröder Straße in Wolkramshausen dauern länger als geplant. Deshalb ist die Vollsperrung jetzt bis Ende März 2024 verlängert worden. Das gilt auch für Triftweg, Hühnerberg und Schwarzer Weg. red