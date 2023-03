Wellness-Oase für Insekten im heimischen Garten am Fuße der Hainleite

Lieber für Nahrung für Bienen, Hummeln und Co. sorgen oder auf die Meinung der Gartennachbarn achten? Die Entscheidung ist für Birgit Eckstein gefallen:

Eigentlich wollte ich meinen Urlaub auch dazu nutzen, die ersten Arbeiten in meinem Garten in Angriff zu nehmen. Unzählige andere Termine und das bescheidene Wetter machten mir einen Strich durch die Rechnung. Aber seit ich weiß, dass es in dieser Woche einen Tag des Unkrauts gab, trauere ich der verpassten Chance für die Gartenarbeit nicht mehr hinterher. Denn wenn etwas in meinem Garten wie verrückt wächst und gedeiht, dann ist es Unkraut. Dies konnte ich bei einer kurzen Stippvisite, die mir immerhin einen Strauß Narzissen einbrachte, feststellen.

Wobei ich allerdings nicht alles als Unkraut ansehe, was per Definition als solches erklärt wird. Egal was es ist, wenn es blüht, ist es gut. Bienen, Hummeln und Co. wissen es auf jeden Fall zu schätzen. Auch wenn dies manche Nachbarn nicht unbedingt tun. Aber diese Nachbarn sind mir in diesem Fall egal, ich halte es lieber mit einem Schild, was ich einmal gesehen habe. Darauf stand: „Dies ist kein unordentlicher Garten, sondern eine 5-Sterne-Wellness-Oase für Bienen“. Und ich freue mich jetzt schon auf den Besuch der summenden Gäste.