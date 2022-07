Start der Frauen (Elite und Amateur) über 12 Kilometer beim SUP-Cup am Sundhäuser See in Nordhausen

Weltelite beim SUP-Cup am Sundhäuser See in Nordhausen gestartet

Nordhausen. Euro-Tour des Stand-Up-Paddling macht Stopp im Südharz.

Kurz nach 11 Uhr starteten die Frauen (Elite und Amateur) auf dem 12-Kilometer-Kurs über den Sundhäuser See beim SUP-Cup. Die Rolandstadt ist neben Berlin einer von zwei Stopps der Euro-Tour in Deutschland. SUP steht dabei als Abkürzung für die Trendsportart Stand-Up-Paddling, die es seit 2009 in Europa gibt.

Der SUP-Cup gastiert mit der diesjährigen Veranstaltung bereits zum zweiten Mal im Südharz. Ideengeberin für den Austragungsort ist die Nordhäuserin Susanne Lier, die zur Weltspitze in dieser Sportart gehört.

Insgesamt gehen 100 Teilnehmer aus zehn Ländern an den Start. Den ersten fünf Plätzen, sowohl bei den Männern als auch den Frauen, winkt ein Preisgeld. 3500 Euro sind es in Summe.