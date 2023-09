Weltreise mit einer Katze: In der Stadtbibliothek gibt es ein Wiedersehen mit einem ungewöhnlichen Autorenduo

Nordhausen. Martin Klauka gastiert mit Katze Mogli ein weiteres Mal in der Rolandstadt.

Bereits im März 2023 hat Martin Klauka mit Katze Mogli in Nordhausen sein Buch „Einmal mit der Katze um die halbe Welt“ vorgestellt. Aufgrund der großen Resonanz gebe es nun ein Wiedersehen mit den Beiden, kündigt Maria Decker von der Buchhandlung Thalia an.

Am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr findet eine weitere Lesung mit Martin Klauka und Katze Mogli in der Nordhäuser Stadtbibliothek statt. Der Vortrag umfasst dieses Mal den zweiten Teil des Buches. Wer also wissen möchte, wie beide durch Corona in Indien festsaßen, wie und wo Martin sein Buch schrieb und was auf dem Weg zurück alles passiert ist, der sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, die beiden wiederzusehen, heißt es abschließend in der Ankündigung.