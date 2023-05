Weniger Arbeitslose im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. 3468 Personen sind im Landkreis Nordhausen ohne Job, darunter zunehmend Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch die Konjunktur hat sich abgeschwächt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordthüringen im April saisontypisch zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt sie aber um 20 Prozent höher. „Die schwächere Konjunktur und die Einflüsse von Flucht und Migration prägen die Situation auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Karsten Froböse, Chef der Nordthüringer Arbeitsagentur. Die Entscheidung, die ukrainischen Flüchtlinge von den Jobcentern zu betreuen, habe starken Einfluss. Die Zahl der Arbeitslosen in den Jobcentern sei dadurch stark gestiegen. Zum anderen bewirke die abgeschwächte Konjunktur bei deutschen Arbeitslosen einen leichten Zuwachs der Arbeitslosigkeit.

In allen vier Landkreisen sank die Arbeitslosigkeit zum März, liegt aber deutlich über den Vorjahreswerten. 3468 Arbeitslose waren Ende März im Landkreis Nordhausen registriert, 120 Personen weniger als vor einem Monat. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit um 19 Prozent (+553). Während bei den Agenturkunden die Arbeitslosigkeit zum Vorjahr konstant blieb, stieg sie beim Jobcenter zum Vorjahr um über 500 Personen an. Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt aktuell bei 8,4 Prozent, in Nordthüringen bei 6,9 Prozent.