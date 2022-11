Weniger ist mehr

Das christliche Wort zum Sonntag von Steffen Riechelmann, Pfarrer der Domgemeinde in Nordhausen.

Während ich diese Zeilen schreibe, zwingt mich eine fiese Erkältung zu einer ungewollten kleinen Auszeit. Zu einem zweiten Strich beim obligatorischen Coronatest hat es zwar auch diesmal nicht gereicht, aber zur Untätigkeit verdammt zu sein, passt nicht so richtig in mein Lebenskonzept. Es gäbe so viel zu tun.

Der Schreibtisch eines Pfarrers füllt sich nämlich regelmäßig wie von Geisterhand. Ein bisschen ärgere ich mich, dass jetzt manches liegen bleibt. Was mich aber besonders ärgert ist die Tatsache, dass am 1. Advent meine Wohnung in diesem Jahr wohl erstmalig ohne Adventskranz und weiteren adventlichen Schmuck auskommen muss.

Richtig in Adventsstimmung komme ich so nicht. Warum eigentlich? Braucht es wirklich den äußeren Glanz und die übliche Betriebsamkeit, damit wir uns im Advent auf Weihnachten vorbereiten können? Regelmäßig beklagen wir die Kommerzialisierung der vorweihnachtlichen Zeit und die Hektik, die sich in diesen Tagen ausbreitet. Aber die christlichen Kirchen setzen diesem Trend leider nichts entgegen, sondern entfalten selbst hektische Betriebsamkeit, als gelte es, im Wettbewerb mit anderen Anbietern mitzuhalten.

Den erwartenden und vorbereitenden Charakter der Adventszeit wieder Geltung zu verschaffen, könnte doch aber ein Anliegen der Kirchen in diesen Tagen sein. Dazu braucht es eigentlich gar nicht so viel. Es reicht die Bereitschaft, Momente des Innehaltens zu schaffen und sich nicht in den vielfältigen Angeboten zu verlieren. Es geht darum, gut auszuwählen und den eigenen Blick wieder auf das wesentliche Ereignis zu lenken: auf Gottes Kommen in unsere Welt.

So gesehen, ist der fehlende Adventsschmuck kein Problem. Die vor uns liegende Adventszeit schenkt uns fast vier volle Wochen die Chance, die Adventszeit einmal anders zu begehen. Nicht mit einem Marathon von Weihnachtsmärkten, -feiern und Konzerten sondern mit der Bereitschaft, das eigene Herz für Christus zu öffnen.