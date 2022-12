Weniger Kinderschutzmeldungen im Landkreis Nordhausen

Carola Kunde ist die Leiterin des Nordhäuser Jugendamtes. Sie präsentierte die Statistik der Kinderschutzmeldungen am Montag.

Nordhausen. Südharzer Statistik widerspricht dem Bundestrend. Auch die Zahl der Inobhutnahmen ist rückläufig.

„Wir haben in diesem Jahr bislang weniger Kinderschutzmeldungen im Vergleich zu den Vorjahren“, sagte die Nordhäuser Jugendamtsleiterin Carola Kunde auf der Sitzung des Jugendhilfeausschuss am Montag im Landratsamt. Zum Stichtag 22. Oktober seien genau 145 Kinderschutzmeldungen im Jugendamt eingegangen. Das können zum Beispiel sexuelle oder gewalttätige Übergriffe, aber auch Vernachlässigungen der Schutzbefohlenen sein.

Damit habe sich der rückläufige Trend der Vorjahre bestätigt. 2019 waren es 189 Meldungen, im Jahr 2020 lag die Zahl bei 163, im vergangenen bei 158. Ein Drittel der Fälle sei in diesem Jahr akut gewesen und hätte ein direktes Eingreifen erfordert, bei einem weiteren Drittel bestehe Hilfebedarf und beim letzten Drittel sei kein Hilfebedarf erforderlich. Dies habe das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung ergeben, so Kunde. Meist seien die Eltern überfordert gewesen, aber es hätten auch psychische Beeinträchtigungen vorgelegen. In der direkten Folge habe es 15 Inobhutnahmen gegeben sowie zahlreiche Beratungsleistungen durch Mitarbeiter des Landratsamtes.

„Es wundert mich schon, dass es in der Corona-Zeit keinen merkbaren Anstieg der Zahlen gegeben hat“, sagte Jugendausschuss-Mitglied Norbert Klodt (CDU) nach der Präsentation der Statistik. „Wir hatten dafür in der Corona-Zeit bis Mitte des Jahres mehr Inobhutnahmen“, antwortete die Jugendamtsleiterin. Der bundesweite Trend sei aber in der Tat anders, denn dort habe es laut vorliegender Zahlen mehr Kinderschutzmeldungen gegeben.

Situation hat sich im Sommer etwas entspannt

Im vergangenen Sommer hatte sich die Situation im Südharz nach einer Hochphase ein wenig entspannt. „Die Zahlen der Inobhutnahmen von Kindern sind seit den Corona-Lockerungen rückläufig“, berichtete Vizelandrat Stefan Nüßle (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung. Während der Pandemie seien Familien im Südharz aufgrund der Schließungen von Kindergärten und Schulen und dem damit verbundenen Homeschooling oft an ihre Grenzen gekommen.

Hier habe das Jugendamt reagiert und die Kinder in Obhut genommen, die entweder bei ferneren Verwandten, einem Jugendhilfe-Träger, im Heim oder einer Pflegefamilie untergekommen sind. Allein 2020 musste der Staat in 102 Fällen im Südharz eingreifen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Inobhutnahmen bei knapp über 60.