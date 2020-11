Die Nordhäuser Stadtverwaltung plant kommendes Jahr, rund 21,4 Millionen Euro für Personal aufzuwenden. Den Stellenplan, der noch grünes Licht aus dem Stadtrat braucht, wurde dem Gremium am Mittwoch durch Hauptamtsleiter Dirk Praetorius vorgestellt. Er plant 2021 mit 377 Mitarbeitern in der Verwaltung. Das seien 0,3 Prozent weniger als noch dieses Jahr im Rathaus beschäftigt sind.

Die Stellenpläne der vergangenen 20 Jahre sind geprägt durch ein Auf und Ab. Der Grund liegt für den Amtsleiter vor allem in wechselnden Zuständigkeiten sowie in Eingemeindungen. In der Mehrjahrestendenz sei aber deutlicher Personalabbau zu beobachten. „Das hat aber Grenzen“, warnte er die Räte vor zu drastischen Sparmaßnahmen.

Verstärken will sich das Rathaus kommendes Jahr an zwei Stellen: So ist die Wiederbesetzung eines Systemadministrators geplant. Zudem soll IT-Anwendungsbetreuer die wachsenden Aufgaben in Schulen beackern. Verlassen werden das Haus drei Angestellte.

Praetorius blickte auch auf den Altersschnitt. Auch der sinkt, verwies er auf ein Durchschnittsalter von 46,5 Jahren. Der Grund für die Verjüngung: Man versuche, jeden Auszubildenden weiter anzustellen. Aktuell werden 15 junge Menschen ausgebildet, so etwa als Verwaltungsfachangestellte oder Fachinformatiker.