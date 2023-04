Wenn die Arbeit im Südharz nicht mehr an erster Stelle steht

Hans-Peter Blum über die Zukunft der Wochenarbeitszeit und das Für und Wider zur Vier-Tage-Woche.

Die Deutschen haben den Ruf, besonders fleißige Arbeiter zu sein. Für viele kommt die Arbeit an erster Stelle, dann die Familie und an dritter Stelle die Freizeit. Dieses Lebensmodell gerät aber mehr und mehr ins Wanken. Unter den Stichworten „Work-Life-Balance“ und Gesundheitsvorsorge treten andere Dinge in den Vordergrund. Da muss die Arbeitswelt Schritt halten.

Deshalb hat sich eine Diskussion entwickelt, wie sich die Arbeit ändern muss, damit die unterschiedlichen Ansätze in Einklang gebracht werden können. Und hier kommt die Vier-Tage-Woche ins Spiel. Es ist schon interessant, wie diese von Südharzer Unternehmen einhellig abgelehnt wird.

Befürworter gibt es allerdings bei den Gewerkschaften. So ist Alexander Scharff ein großer Fan der Vier-Tage-Woche. Der Geschäftsführer der IG Metall in Nordthüringen sieht in diesem Modell die Zukunft. Er nennt Island als Beispiel. Dort würden 86 Prozent der Betriebe verkürzt arbeiten. Und das bei vollem Lohnausgleich. „Wir müssen jetzt damit anfangen, damit sich ein Prozess entwickeln kann“, so sein Credo.