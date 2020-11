Es ist wie früher beim Dorfbäcker. So zwischen Ende Oktober und Anfang April. Kaum den Laden betreten, schon ist die Brille beschlagen. Das erschwert enorm die Auswahl der Prasselkuchen nach Größe und Form der Streusel. Ja, die Kindheit in der DDR hatte auch ihre Schattenseiten.

40 Jahre später holt uns die Vergangenheit ein. Schuld ist der Mund-Nase-Schutz. Jeder Schritt von der frischen Luft ins geschlossene Gebäude endet nebulös.

Früher fragten wir Mutti nach Rat, heute Google.

Es soll Spezialgläser geben. Zu spät. Die Brille ist noch zu neu.

Anti-Beschlag-Spray soll helfen. Aber welche Stoffe sind in der Flüssigkeit, die dann fein zerstäubt mitten im Gesicht ihre Arbeit verrichtet? Vielleicht irgendein Gemisch, das in einem chinesischen Hinterhof zusammengerührt wird? Direkt neben dem Wok, in dem der nächste Flughund brutzelt? Welche Nebenwirkungen hat das Spray? Es könnte womöglich zum heftigen Wachstum der Nasenhaare führen.

Auch permanentes Nach-unten-Atmen soll helfen. Geübte Yoga-Atmer sind da im Vorteil. Und wir anderen? Flache Atmung ist ungesund. Also müssen wir Brillenträger jetzt trainieren, bis wir eine geeignete Methode gefunden haben, die warme Atemluft vom Brillenglas fernhält. Eine Methode, bei der wir nicht völlig blöd auf andere wirken.