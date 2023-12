Wenn Fußballer reizen und stechen: Im Kreis Nordhausen ist ein Preisskat geplant

Windehausen Der Nordthüringer Kreisfußballausschuss (KFA) will die fußballfreie Zeit zum Jahresende für eine besondere Aktion nutzen. Schon jetzt kann man sich anmelden.

Zum vierten Mal veranstaltet der Nordthüringer Kreisfußballausschuss (KFA) einen Preisskat. „Wir nutzen dafür die fußballfreie Zeit“, erklärt Enrico Hoffmann vom KFA. Geplant ist das Turnier am Freitag, 29. Dezember, ab 16 Uhr im Sportlerheim in Windehausen. Neben der klassischen Einzelwertung ist auch eine Mannschaftswertung vorgesehen. Dabei bilden drei vorher festgelegte Skatspieler eines Vereins eine Mannschaft. Es sei aber auch ein Gastspieler (Nichtvereinsmitglied) pro Skatmannschaft zugelassen. Zudem dürfen mehrere Mannschaften eines Vereins antreten. Enrico Hoffmann nimmt Anmeldungen per E-Mail entgegen unter enrico.hoffmann@ntkfa.de. Kurzentschlossene können sich auch noch am Turniertag spontan anmelden.