Wenn Jazz auf Schlager trifft: Dixielandkonzert im Lokschuppen am Residenzbahnhof Sondershausen

Sondershausen. Eisenbahnfans und Musikfreunde kommen auf am 10. Juni zum Bahnhofstag in Sondershausen gleichermaßen auf ihre Kosten. Eine Band, die es schon in einen Fernsehfilm geschafft hat, sorgt dabei für allerbeste Unterhaltung.

Dixieland im Lokschuppen ist ein neues und vielversprechendes Format des Jazzclubs Sondershausen zum Bahnhofsfest am 10. Juni. Zu Gast ist die Combo Gurilly, die allerbeste musikalische Unterhaltung bietet. Die Gurillys „recyceln“ die schönsten Evergreens und spielen aktuelle Hits im Dixie-Stil. Dazu gehören neben Titeln des traditionellen Oldtime-Jazz auch freche Schlager, schmetternde Blasmusik oder herzzerreißende Volksmusik. Dieser besondere Gurilly-Mix öffnete Türen für zahlreiche Auftritte, unter anderem beim Dixielandfestival in Dresden, beim Kunstfest in Weimar oder einem Festival in Havanna. Einigen ist Combo Gurilly vielleicht auch als Band in der Komödie „Willkommen in Kölleda“ bekannt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.