Wenn Kirmes im Kreis Nordhausen gefeiert wird, ist Party angesagt

Wipperdorf. Disco, Tanz und Umzug mit den Erbesbären: Diese Kirmes im Kreis Nordhausen ist wieder einmal vielversprechend.

Mit dem Fackelumzug startet am Freitag, 20. Oktober, die 14. Zeltkirmes in Ober- und Mitteldorf. Um 19 Uhr geht’s los. Den ersten Abend krönt eine Discoparty mit DJ Norman und Livemusikern ab 20 Uhr. Der Sonnabend, 21. Oktober, beginnt mit dem Rundgang der kleinen Kirmesburschen ab 10 Uhr. Zum Kirmestanz mit der Band „Excite“ laden die Wipperdorfer ab 19.30 Uhr ein. Der Spaß endet mit der Kirmesbeerdigung. Am Sonntag, 22. Oktober, spaziert der Kirmesumzug mit den Erbesbären ab 9.30 Uhr durch die Straßen von Ober- und Mitteldorf. Mit dem Frühschoppen, der ab 10 Uhr in der alten Gemeinde geplant ist, klingt das Kirmeswochenende in Wipperdorf aus. Die Veranstalter versprechen, dass an allen drei Tagen für das leibliche Wohl gesorgt ist.