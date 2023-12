Wenn Schneemänner lebendig werden, dann ist Weihnachtsmarkt im Südharz

Niedergebra Ein winterliches Programm in der Kirche und buntes Treiben rund um das Gotteshaus; der Weihnachtsmarkt in Niedergebra im Kreis Nordhausen lockte Besucher aus nah und fern an.

Lauter kleine Schneemänner begeisterten zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Niedergebra die Besucher in der Kirche. Die Mädchen und Jungen der DRK-Kita „Kinderspielkiste“ des Dorfes brachten mit viel Begeisterung ihr kleines Programm dar. In und vor der Kirche luden dann weihnachtliche Stände zum Bummeln ein. Währenddessen sorgten die Vereine des Ortes für das leibliche Wohl der Gäste. Abgerundet wurde der Markt von den musikalischen Auftritten des Männer- sowie des Posaunenchors. Selbstverständlich gab sich auch der Weihnachtsmann die Ehre und überraschte die Kleinen mit Geschenken.