Wenn städtische Bauprojekte in Nordhausen plötzlich teurer werden

Es mag schon einige Wochen zurückliegen, doch an diese Finanzausschusssitzung des Nordhäuser Stadtrates wird sich mancher aus dem Gremium sicher noch gut erinnern: Ganze sechs überplanmäßige Ausgaben hatte das vorberatende Organ an diesem Tag im August zu verantworten: Unter anderem mit weiteren 100.000 Euro für die Sanierung des Kindergartens „Brummkreisel“, einem Mehr von 95.000 Euro für eine Feuerwehr-Fahrzeughalle in Herreden sowie einem Plus von 115.000 Euro für die Schulhofgestaltung in Petersdorf hatte der Ausschuss über eine üppige Summe zu entscheiden. Und die Ausgaben von rund 631.000 Euro ließen bei einigen Kommunalpolitikern den Eindruck aufkommen, die Kostensteigerungen resultieren aus gehäuften Fehlplanungen und schlechter Kalkulation im Rathaus.

„Es ist eine absolut falsche Annahme, dass Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen per se auf falschen Planungen basieren“, hält dem Stadtpressesprecher Lutz Fischer auf Anfrage unserer Zeitung entgegen und fügt hinzu: „Richtig ist, dass öffentliche Planungsprozesse einen zeitlichen Vorlauf benötigen.“ Preissteigerungen im Bau vollziehen sich Fischer zufolge aber oft schneller als die Projektplanung. „Neben der öffentlichen Hand machen auch viele Investoren gerade die Erfahrung, dass sie aufgrund der Baukonjunktur ganz andere Ausschreibungsergebnisse erzielen, als sie beispielsweise vor drei Jahren gedacht haben.“ Die Stadtverwaltung weist zudem daraufhin, dass absolute Kostensicherheit erst mit Abschluss eines Bauvorhabens besteht. Mit Fortschreiten eines Projektes werde auch die Schätzung immer genauer: Geht man beispielsweise bei einer vorvertraglichen Kostenschätzung noch von 40-prozentigen Preisschwankungen in jedwede Richtung aus, so sind es bei der Entwurfsplanung schon nur noch 20 Prozent. Gemäß dem Vergabehandbuch des Bundes sind Preisschwankungen dieser Art als normal anzusehen. Doch warum nicht ein Mehr von rund 20 Prozent in die Investitionspläne einschreiben und sich dann über einen potenziell günstigeren Abschluss freuen? Auch dieser Idee aus dem Ausschuss hat Fischer etwas entgegenzusetzen. Ein Haushalt mit eingebautem Puffer würde nicht nur der Regel der Haushaltsklarheit widersprechen, sondern beschränke durch die höheren Summen auch die Zahl anderer Investitionsmaßnahmen „unnötigerweise vorab“. „Ein gewissenhafter Umgang mit den anvertrauten Steuermitteln ist das Mindeste, was unsere Bürger erwarten können“, sagt Fischer, aus dessen Sicht keine überplanmäßige Ausgabe ohne triftigen Grund geschieht. Als Beispiel nennt er die Komplettsanierung am Kindergarten Domino. Beim Umbau des Fachwerkhauses aus dem Jahr 1875 seien die Arbeiter überraschend auf verfaulte Deckenbalken und belastete Materialien im Boden gestoßen. „Hieraus resultieren erhebliche Mehrleistungen und Nachträge in fast allen Gewerken, da die belasteten Materialien schlicht weg nicht im Gebäude verbleiben konnten“, erläutert Fischer. Die Alternative wäre nur ein Baustopp auf der Zielgeraden gewesen. Doch Fischer kann nicht nur mit überraschenden Entdeckungen auf Baustellen die Sorge der Ausschussmitglieder vor dauerhaften Fehlkalkulationen ausräumen, sondern auch mit Zahlen. Zwischen Oktober vorigen Jahres und diesem Oktober, heißt es aus dem Rathaus, habe es insgesamt 78 Ausschreibungsverfahren für Bauaufträge gegeben. Und nur bei sechs von ihnen habe man überplanmäßige Ausgaben beschließen müssen. Dass der Finanzausschuss alle an nur einem Tag auf der Agenda hatte, sei mit dem erst kurz zuvor freigegebenen Haushalt zu erklären, erläutert der Rathaus-Pressesprecher.