Wenn Tausende Kraniche den Kreis Nordhausen überfliegen: Ein Blick auf die Schlafplätze dieser klugen Tiere

Zahlreiche Südharzer haben in den vergangenen Jahren die Gelegenheiten genutzt, Tausende Kraniche bei ihrer Rast am Stausee zu beobachten.

Kelbra. Ein Südharzer Ausflugstipp: Sechs geführte Wanderungen zum Helme-Stausee sind in diesem Herbst geplant. Die Teilnehmer können die dort rastenden Kraniche beobachten.

Tierfreunde dürfen sich freuen. Auch in diesem Herbst ermöglichen die Mitarbeiter des Biosphärenreservates Südharz sechs geführte Wanderungen zur Rast der Kraniche am Helme-Stausee. Die Touren beginnen in der Ausstellung im Kelbraer Strandbad. Dort gebe es die Möglichkeit, sich über die Geschichte des Stausees, die Pflanzen- und Tierwelt am See und speziell den Kranich zu informieren, wirbt Reservatssprecherin Luisa Bleek für einen Besuch der Schau.

Bei der Wanderung über den Haupt-Damm der Talsperre bieten sich viele Gelegenheiten, den abendlichen Anflug der Kraniche auf ihre Schlafplätze zu beobachten und Interessantes über diese beeindruckende Vogelart zu erfahren.

Die Termine sind am Mittwoch, 18. Oktober, ab 16 Uhr, am Freitag, 20. Oktober, ab 16 Uhr, am Mittwoch, 25. Oktober, ab 16 Uhr, am Freitag, 27. Oktober, ab 16 Uhr, am Mittwoch, 1. November, ab 15.30 Uhr und am Freitag, 3. November, ab 15.30 Uhr. Der Treffpunkt für die Teilnehmer ist die Ausstellung im Eingangsbereich des Strandbades, Lange Straße 150 in Kelbra, neben der Gaststätte Seeblick. Dort sind auch Parkplätze vorhanden, jedoch kostenpflichtig. Die Tour ist etwa vier Kilometer lang und dauert rund drei Stunden.